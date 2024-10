Billie Eilish will sich in Zukunft zugeknöpfter geben. Bild: keystone

People-News

Billie Eilish bereut Aussagen über ihre Sexualität und ihr Dating-Leben

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «International»

Billie Eilish wurde bereits mit 18 Jahren zum Weltstar und nach ihrem Album «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» ging es für sie nur noch weiter bergauf. Ende September startete ihre grosse «Hit Me Hard And Soft»-Tour, die sie 2025 auch nach Deutschland führen wird.

Doch bei all den Erfolgen zeigt sich die Sängerin immer wieder auch selbstkritisch. In einem neuen Interview spricht sie beispielsweise über frühere Aussagen, die sie heute nicht mehr tätigen würde. Dabei gerade es um besonders private Themen.

Billie Eilish: Intime Einblicke gehören der Vergangenheit an

Für Wirbel sorgte erst vor wenigen Monaten ein Interview mit der Sängerin, in dem sie ihre Vorliebe für Frauen formulierte. Sie habe nicht vor, sich zu outen und entgegnete einem «Variety»-Reporter mit Blick auf ihre sexuelle Orientierung:

«Ich dachte irgendwie, war das nicht offensichtlich?»

In einem Gespräch mit dem «Rolling Stone» ging es dieses Jahr ausserdem um das Thema Selbstbefriedigung, wobei Billie Eilish sogar ins Detail ging. «Ich spreche grundsätzlich über Sex, wann immer ich kann. Das ist buchstäblich mein Lieblingsthema», liess sie verlauten.

Ihre jüngsten Aussagen in einem «Vogue»-Interview verwundern daher erst einmal: Die 22-Jährige möchte künftig offenbar gar nicht mehr über ihr Privatleben sprechen.

Billie Eilish: Bei diesen Themen möchte sie künftig schweigen

«Ich wünschte, niemand wüsste etwas über meine Sexualität oder mein Dating-Leben. Niemals, niemals, niemals», hält die Künstlerin jetzt fest. Weiter stellt sie klar:

«Ich rede nie wieder über meine Sexualität. Und ich rede nie wieder darüber, mit wem ich ausgehe.»

Bei der Gelegenheit gesteht sie, dass sie häufig zu redselig ist, was sie dann später wie ein Bumerang einholt. Daher verpasst sie sich nun selbst einen Maulkorb. Ein weiterer wichtiger Faktor:

«Ich vermute, ich unterschätze auch, dass die Dinge, die ich sage, zu den grössten Nachrichten der ganzen Welt aufgebauscht werden.»

Es sei «unnatürlich», dass ihre Fehler immer gleich weltweit in den Schlagzeilen landen – ein Problem, das die meisten Personen ihres Alters natürlich nicht haben. Nun bleibt abzuwarten, wie konsequent Billie Eilish ihre Ankündigung umsetzt.