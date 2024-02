People-News

Hollywood-Star Carl Weathers ist tot

Carl Weathers ist mit 76 Jahren gestorben. Er spielte in «Rocky» und vielen weiteren Kinohits mit und war auch als Regisseur aktiv.

Carsten Werner / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Der amerikanische Schauspieler und Regisseur Carl Weathers ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren, wie seine Familie mitteilte: «Mit grosser Trauer geben wir das Ableben von Carl Weathers bekannt. Er ist am Donnerstag, dem 1. Februar 2024, friedlich im Schlaf gestorben.»

Carl Weathers hatte seinen letzten Auftritt als Schauspieler in der Star-Wars-Serie «The Mandalorian». Bild: keystone

Weiter heisst es: «Carl war ein aussergewöhnlicher Mensch, der ein aussergewöhnliches Leben führte. Durch seine Beiträge zu Film, Fernsehen, Kunst und Sport hat er unauslöschliche Spuren hinterlassen und ist weltweit und generationsübergreifend anerkannt.»

Carl Weathers ist insbesondere durch seine Rolle als Boxstar Apollo Creed in den «Rocky»-Filmen an der Seite von Sylvester Stallone bekannt. Daneben spielte er in vielen weiteren Kinofilmen und Fernsehserien. Als Regisseur verantwortete er unter anderem zwei Episoden der «Star Wars»-Serie «The Mandalorian», in der er ebenfalls vor der Kamera stand.