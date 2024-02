Bild: Getty Images North America

«Total daneben»: Demi Lovato singt «Heart Attack» bei Konzert für Herzinfarkt-Überlebende

Für die American Heart Association stand Demi Lovato auf der Bühne. Ihre Songauswahl sorgte jedoch für Stirnrunzeln.

Die American Heart Association setzt sich weltweit für die Herzgesundheit ein. Am Mittwoch wurde dafür ein Spenden-Event in New York ausgerichtet. Die jährlich stattfindende Charity-Veranstaltung soll das Bewusstsein für Herz-Kreislauf-Erkrankungen schärfen, die die häufigste Todesursache bei Frauen in den USA sind. Dazu wurde die Sängerin Demi Lovato auf die Bühne eingeladen – und trat dabei voll ins Fettnäpfchen.

Neben Hits wie «Cool for the Summer» und «Skyscraper» performte die 31-Jährige nämlich auch ihren Song «Heart Attack». Zu Deutsch: «Herzinfarkt». Im Lied wird die Angst sich zu verlieben thematisiert. Dies wird unterstrichen mit Zeilen wie: «Ich will mich nicht verlieben, denn wenn das passiert, hätte ich einen Herzinfarkt.» Und diese Zeilen sang Lovato in einem Raum voller Menschen, die selbst bereits einen echten Herzinfarkt erlitten haben. Und zwar nicht wegen der Angst, sich zu verlieben.

«Total daneben»

Kurz darauf hagelte es dann auch schon Kritik. In den sozialen Medien gingen Ausschnitte des Auftritts viral. Während sich einige ab den Clips amüsierten, fanden andere die Songauswahl geschmacklos. «Total daneben», schrieb etwa ein TikTok-User zu einem der Videos, während ein weiterer meinte: «Du kannst mir nicht sagen, dass Demi und ihr ganzes Team dachten, dieser Song sei eine gute Idee.»

Ihren Song «Give Your Heart a Break» hat Demi Lovato jedoch nicht gesungen. Wäre ja auch noch ein guter Kandidat gewesen.

Weder Demi Lovato noch die «American Heart Association» hat sich bisher zur Kritik geäussert.