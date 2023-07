Britische Medienaufsicht nennt Hasskolumne gegen Meghan sexistisch

Einige Kommentare des Autors Jeremy Clarkson in der Zeitung «Sun» seien «abwertend und voreingenommen», teilte Ipso in der Nacht zum Samstag mit. Die Ehefrau von Prinz Harry sei in dem Text belästigt worden.

16 entführte Sicherheitsbeamte in Südmexiko wieder frei

Drei Tage nach ihrer Entführung sind in Südmexiko 16 Sicherheitsbeamte freigelassen worden. Das teilte der Gouverneur des Bundesstaates Chiapas, Rutilio Escandón, am Freitag (Ortszeit) auf Twitter mit. Mutmassliche Mitglieder eines Drogenkartells hatten die Männer am Dienstag aus einem Dienstbus in der Gemeinde Ocozocoautla verschleppt.