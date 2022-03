People-News

Kim Kardashian ist jetzt offiziell wieder Single

Auch wenn Kanye West noch immer um die Gunst seiner Noch-Frau Kim Kardashian baggert, macht ein US-Gericht jetzt offiziell: Die Unternehmerin gilt als Single – obwohl sie in einer Beziehung ist.

Seit Wochen sorgt Kanye West für Aufsehen. Er will seine Noch-Frau Kim Kardashian zurück, dann macht er ihr öffentlich Vorwürfe, zeigt sich mit einer anderen Frau oder droht dem aktuellen Freund seiner Ex, US-Comedian Pete Davidson. In seinem neuen Cartoon-Musikvideo begräbt er seinen Nachfolger sogar bei lebendigem Leib.

Doch Kim kommt dennoch nicht zu ihm zurück, das Scheidungsverfahren läuft weiterhin. Ein Gericht hat die beiden jetzt sogar offiziell zu Singles erklärt.

Darum gelten Kardashian und West als «Single»

Der Hintergrund: Anfang 2021 reichte die 41-Jährige die Scheidung vom Erfolgsrapper ein. Vor dem Gesetz gelten beide nun wieder als Single, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Unter anderem laut «People»-Magazin und «TMZ» habe ein Richter einem entsprechenden Antrag Kardashians zugestimmt.

Während die Unternehmerin der Anhörung per Videocall zugeschaltet gewesen sein soll, sei der Musiker nicht erschienen. Den offiziellen Single-Status hatte sie bereits im Dezember beantragt. Die Seite des Rappers habe demnach keine Einwände gegen den Schritt geäussert. Die 41-Jährige werde künftig damit nicht mehr Kim Kardashian West heissen, sondern nur noch Kim Kardashian.

Regelung betrifft offenbar nur Familienstand

«Ich habe mein Team darum gebeten, die Auflösung meiner Ehe zu Kim voranzutreiben, damit ich meine gesamte Aufmerksamkeit unseren wunderschönen Kindern widmen kann», habe Kanye West in einem Statement gegenüber «Entertainment Tonight» mitgeteilt. Die beiden haben gemeinsam vier Kinder: North, Saint, Chicago und Psalm.

Die Scheidung sei damit aber noch nicht durch, wie es weiter heisst. Die Regelung betreffe nur den offiziellen Familienstand der beiden. Beide Parteien müssen demnach immer noch eine Scheidungsvereinbarung aushandeln. West hatte kurz vor der Anhörung seinen Scheidungsanwalt gewechselt. Er soll aktuell von der Anwältin Samantha Spector vertreten werden.

