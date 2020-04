International

Bollywood: «Slumdog Millionär»-Star Irrfan Khan mit 53 gestorben



Bild: AP/AP

Er spielte Rollen in Bollywood- und Hollywood-Filmen wie «Slumdog Millionär» und «Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger»: Nun ist Irrfan Khan im Alter von 53 Jahren gestorben.

Er erlag den Komplikationen nach einer Infektion des Dickdarms, wie ein Sprecher des Krankenhauses in Mumbai sagte. Dorthin war Schauspieler gebracht worden war.

2018 war bei Khan Krebs festgestellt worden, und er liess sich länger in London behandeln. Doch im vergangenen Jahr kehrte er zurück zur Arbeit. Khan galt als einer der besten indischen Schauspieler und war bekannt dafür, mit einem Zucken seiner Augenbrauen oder einer Augenbewegung ein breites Spektrum an Emotionen zu zeigen. Er werde eine grosse Lücke hinterlassen, schrieb Bollywood-Grösse Amitabh Bachchan auf Twitter.

In «Slumdog Millionär» spielte er einen pragmatischen Polizisten, in «Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger» verkörperte er den erwachsenen Piscine «Pi» Molitor Patel. (sda/dpa)

