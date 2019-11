International

K-Pop-Star Goo Hara tot in Wohnung in Seoul aufgefunden – sie war erst 28 Jahre alt

Trauer um die K-Pop-Sängerin Goo Ha-ra. Die Musikerin wurde in ihrer Wohnung im südkoreanischen Seoul tot aufgefunden. Sie wurde nur 28 Jahre alt.

Bild: EPA

Musikerin Goo Ha-ra, auch bekannt als Hara, ist tot. Das einstige Mitglied der Girlband Hara aus Südkorea starb mit gerade einmal 28 Jahren. Die Todesursache ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar, wie unter anderem das Blatt «Variety» berichtet.

K-Pop steht für Korean Popular Music und bezeichnet ein Musikgenre, das sich seit den Neunzigerjahren in Südkorea entwickelt hat. Mittlerweile gibt es K-Pop-Gruppen, wie beispielsweise die Boyband BTS, die sich weltweiter Bekanntheit erfreuen.

Berichten zufolge fand man Goo Ha-ra am Sonntag tot in ihrer Wohnung auf. Sie hatte sich zuletzt am Freitag über Instagram an ihre Fans gewandt, indem sie ein Foto von sich im Bett liegend geteilt hat. Dazu schrieb sie schlicht: «Gute Nacht!» Unter diesem Beitrag trauern Goo Ha-ras Anhänger nun um die Musikerin und Schauspielerin.

View this post on Instagram 잘자 A post shared by 구하라 (@koohara__) on Nov 22, 2019 at 10:04am PST

Goo Ha-ra hat Berichten zufolge dieses Jahr im März versucht, sich das Leben zu nehmen, konnte aber rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war zu jenem Zeitpunkt mit einem Sex-Video von einem Ex-Freund erpresst worden. Dazu kam Stress mit ihrem Management. Im Sommer hat sie eine neue Agentur in Japan gefunden, wurde gern gesehener Gast in japanischen TV-Shows und auf Modeevents. Erst am 13. November hat sie ihre neue Single «Midnight Queen» veröffentlicht. Goo Ha-ra war gut mit der K-Pop-Sängerin Sulli befreundet, deren Suizid im Oktober für Erschütterung sorgte.

Von 2008 bis 2015 war Goo Ha-ra Teil der fünfköpfigen K-Pop-Band Kara. Nach ihrem Ausstieg veröffentlichte sie im Juli 2015 ihre erste Platte als Solokünstlerin. Immer wieder trat sie auch in TV-Produktionen und Filmen auf.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.

(mho/t-online.de)

