Prinz William und Herzogin Kate ziehen mit Familie nach Windsor

William und Kate (beide 40) hätten die Entscheidung vor allem im Interesse ihrer Kinder gefällt, um diesen ein möglichst normales Leben und mehr Freiheiten zu ermöglichen, hiess es von einer royalen Insiderquelle, auf die sich die britische Nachrichtenagentur PA berief. Der Kensington-Palast in London, in dem die Cambridges bislang ihren Lebensmittelpunkt hatten, könne «ein wenig einem Goldfischglas» ähneln.

In Windsor, das rund 40 Kilometer westlich von London liegt, wird die Familie im Adelaide Cottage wohnen - und damit deutlich näher bei Williams 96 Jahre alter Grossmutter Queen Elizabeth II., die ihren Wohnsitz mittlerweile fast vollständig nach Windsor verlegt hat.

Alle drei Kinder des Paares - George (9), Charlotte (7) und Louis (4) - werden ab September auf die private Lambrook School nahe Ascot in der Grafschaft Berkshire zur Schule gehen.

Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate werden mit ihrer Familie nach Windsor umziehen. Mit dieser Mitteilung bestätigte der Kensington-Palast am Montag schon seit langem kursierende Gerüchte .

quelle: epa/british ministry of defence / owen cooban / british ministry of defence / handout

Ölpreise sinken zu Wochenstart deutlich

Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95.55 US-Dollar. Das waren 1.17 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1.25 Dollar auf 89.52 Dollar.