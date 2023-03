People-News

Camilla leistet sich Fauxpas – und blamiert King Charles

Wohin so eilig, Camilla?

Seit mehr als einem halben Jahr ist Camilla nun schon an der Seite von König Charles III. die Queen Consort des Vereinigten Königreichs. Während in London bereits die (teils sehr skurrilen) Vorbereitungen für die Krönung des Paares laufen, gehen Charles und Camilla weiter ihren Aufgaben nach. Meist als Team und in trauter Zweisamkeit.

Doch vor einem Gottesdienst leistete Camilla sich nun gleich mehrere Fehltritte. Die sind in einem Video dokumentiert, das gerade in sozialen Netzwerken die Runde macht und für das die Frau von König Charles heftig kritisiert wird. Besonders zwei Punkte fallen dabei auf, die Camilla angekreidet werden.

Camilla sorgt für Irritationen

In dem kurzen Video ist zu sehen, wie Charles und Camilla den Weg zur Westminster Abbey entlang laufen. Schon nach wenigen Sekunden wird anhand des wehenden Gewands des Bischofs klar, dass der Wind den beiden sehr zusetzt. Das führt anschliessend wohl auch zu einer Szene, die gleich doppelt für Verwunderung sorgt.

Denn während Charles noch einige Augenblicke bei einer Gruppe Maori stehen bleibt, die zu seiner Begrüssung einen Tanz aufführt, geht Camilla einfach hastig weiter. Sie hält ihren Hut fest und ist offensichtlich sehr darum bemüht, schnellstmöglich in die windgeschützte Kirche zu kommen. Damit hat Camilla in den Augen mancher Kommentatoren gleich zwei Fehler begangen.

Viele sind der Meinung, dass es sich für eine Queen Consort nicht gehört, ihren Mann einfach so stehenzulassen. Dass Camilla ohne Charles weiterläuft, ist für sie nichts anderes als ein Affront.

Doch bei Social Media regen sich einige Kommentatoren auch über etwas anderes auf. Denn Camilla hat in dieser Szene nicht nur den König, sondern auch die Gruppe Maori einfach stehen gelassen. «Queen Camilla hat offensichtlich ihre Maori-Untertanen beleidigt», heisst es in einem Kommentar zu dem Video. Die Userin ist der Meinung, dass Camilla ihr Hut wichtiger sei als die Gruppe Menschen, die ihr ihren Respekt zollte.

Allerdings geht die besagte Nutzerin auch sonst mit dem britischen Königshaus sehr hart ins Gericht. Gut möglich also, dass sie Camillas Verhalten auch kritisiert hätte, wäre die Queen Consort nicht einfach weitergegangen.

Auch Kate hat Probleme

Der Grund für Camillas schnellen Abgang dürfte tatsächlich der starke Wind gewesen sein, der offensichtlich so sehr an ihrem Hut zerrte, dass sie das Kleidungsstück immer wieder festhalten musste. Camilla dürfte deshalb in Sorge gewesen sein, dass auch andere Teile ihrer Kleidung ihren eigentlichen Platz verlassen könnten.

Und Camilla war nicht die einzige Royal-Dame, die mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen hatte. Auch Prinzessin Kate hielt auf dem Weg in die Kirche vorsichtshalber ihren Hut fest. Allerdings nahmen William und sie sich zumindest kurz Zeit, um die Maori-Gruppe mit einem Lächeln und einem Nicken zu begrüssen, während Camilla sie nur eines kurzen Blickes würdigte, bevor sie schnell weiterging.