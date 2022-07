People-News

«Dankbar unperfekt»: «Basic Instinct»-Star Sharon Stone zeigt sich oben ohne

Mit einer freizügigen Szene wurde sie 1992 berühmt. Jetzt präsentiert sich Sharon Stone erneut leicht bekleidet ihren Fans. Die sind begeistert.

Ohne Oberteil, nur mit einer schnell übergeworfenen Decke präsentiert sich Schauspielerin Sharon Stone ihren Fans auf Instagram. In einem grünen Bikini-Unterteil und einer grün-weiss gestreiften Decke, die lediglich das Nötigste bedeckt, ist sie auf dem neusten Bild ihres Profils zu sehen.

Die 65-Jährige scheint bester Laune zu sein, denn sie hat ihren Kopf fröhlich lachend in den Nacken geworfen. Sie fühlt sich pudelwohl. Das ist auch an der Bildunterschrift abzulesen, mit der sie das Foto versehen hat: «Dankbar unperfekt an einem perfekten Tag», schreibt sie in Bezug auf das sonnige Wetter bei strahlend blauem Himmel.

Fans sind begeistert

Mit ihrer Botschaft gibt die Schauspielerin auch zu verstehen: Nein, sie findet ihren Körper nicht perfekt, aber das muss er auch nicht sein. Ihre Fans stimmen der Stone dabei auf jeden Fall zu. Bereits über 127'000 Mal versahen das Bild mit einem «Like». In den Kommentaren hagelt es zudem Komplimente.

Comedian Whitney Cummings schreibt einfach nur «Ikone» in Grossbuchstaben. Andere Nutzer schicken reihenweise applaudierende Emojis sowie Herzen und Flammen. Wieder ein anderer Kommentator hat die Fehler, die Stone an ihrem eigenen Körper entdeckt haben will, noch nicht gefunden. «Ich versuche herauszufinden, was nicht perfekt ist», schreibt er.

Das sexy Foto passt durchaus zu Sharon Stones Karriere. Ihren Durchbruch feierte die Schauspielerin im Jahr 1992 mit dem Erotikthriller «Basic Instinct». Ihr Beinüberschlag im kurzen Rock liess die ganze Welt ganz genau hinsehen: Trägt sie Unterwäsche oder nicht? 30 Jahre später beweist Stone jetzt, dass sie noch nichts verlernt hat.

