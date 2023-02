So wurde Raquel Welch über Nacht zur Fellbikini-Ikone

Dennoch machte sich Raquel Welch einen Namen in Hollywood , stand mehr als 50 Jahre vor der Kamera. Zuletzt drehte sie die Fernsehserie «Date My Dad» aus dem Jahr 2017. Sechs Jahre nach ihrer letzten Rolle ist die Schauspielerin nun im Alter von 82 Jahren gestorben.

Obwohl Welch nach ihrem Höhlenfilm-Erfolg mit Hollywoodgrössen drehte – darunter den Western «Bandolero» an der Seite von James Stewart und den Krimi «Lady in Cement» mit Frank Sinatra – wurden ihr die wirklich anspruchsvollen Rollen vorenthalten. Das lag sicher auch daran, dass ihre Bikinifotos auf zahlreichen Titelseiten europäischer und amerikanischer Magazine vor allem ihre Kurven propagierten.

Magazintitel feierten damals ihre Kurven, die US-Zeitschrift «Life» kürte sie zur «meist fotografierten Frau des Jahres». Ihr Körper war ihr Kapital. In späteren Jahren versuchte sie vergeblich, das Image der Erotik-Queen wieder loszuwerden.

Welch in ihrer Paraderolle als Höhlenmädchen Loana.

Welch in ihrer Paraderolle als Höhlenmädchen Loana. Bild: www.imago-images.de

Das lag nicht nur ihrer Darbietung, sondern auch an dem bisschen Stoff, in das die Schauspielerin für den Film gehüllt wurde. Strategisch platzierte Felllappen als prähistorischer Bikini machten die damals 25-Jährige zum Sexsymbol und zur beliebtesten Besetzung für Bikinirollen.

Dabei gelang Raquel Welch der Durchbruch gleich zu Beginn ihrer Karriere. Ihren ersten Film drehte sie 1964. Damals war sie Anfang 20. Nur zwei Jahre später ergatterte sie die Rolle, die sie weltberühmt machte: Als Höhlenmädchen Loana in dem Steinzeit-Hit «Eine Million Jahre vor unserer Zeit» wurde sie über Nacht zum Star.

Sie stand mit Hollywoodgrössen wie James Stewart, Frank Sinatra oder Burt Reynolds vor der Kamera. «In ihrer über 50-jährigen Karriere trat sie in über 30 Filmen und 50 Fernsehserien auf», fasst ihr Manager jetzt noch einmal ihr Schaffen zusammen. Doch nicht immer überzeugte sie mit ihrer schauspielerischen Leistung.

Die Trauer um Raquel Welch ist gross. Mit 82 Jahren ist die Schauspielerin am Mittwoch gestorben, wie ihr Manager Steve Sauer unter anderem der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Raquel Welch prägte die Sechziger- und Siebzigerjahre wie kaum eine andere Schauspielerin.

In den Sechzigern wurde Raquel Welch dank strategisch platzierter Felllappen zum Star. Die Schauspielerin bleibt unvergessen, wie auch ihr Fellbikini.

