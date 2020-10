International

Zum Tod von Sean Connery: Drei verrückte Fakten aus seinem Leben



Zum Tod von Sean Connery: Drei verrückte Fakten aus einem verrückten Leben

Sean Connery ist im Alter von 90 Jahren gestorben, wie die BBC am Samstag Mittag unter Berufung auf seine Familie berichtet. Connery war der erste James-Bond-Darsteller – und gilt für viele bis heute als der beste. Doch bereits vor seiner Filmkarriere machte der 1930 im schottischen Edinburgh geborene Lebemann auf sich aufmerksam.

Hier drei Fakten aus dem verrückten Leben des Schauspielers:

Er hätte bei ManU Fussball spielen können

Laut Wikipedia bot ihm der legendäre Matt Busby, Manager von Manchester United, 1953 einen Vertrag über 25 Pfund pro Woche an. Busby war bei einem Freundschaftsspiel auf ihn aufmerksam geworden. Connery spielte damals beim schottischen Zweitligisten East Fife.

Der damals 23-jährige Connery lehnte ab, weil er dachte, er sei zu alt, um jetzt noch eine Karriere als Fussballer zu starten. Stattdessen wurde er auf den Kinoleinwänden zu James Bond und konnte als Schauspieler Millionen verdienen.

Er entging (vermutlich) einem Flugzeugabsturz

Bild: wikimedia

Fünf Jahre später, 1958, starben in München sieben Spieler von Manchester United bei einem Flugzeugunglück. Matt Busby überlebte den Unfall. Hätte Connery sich als Fussballer versucht und wäre nicht in die Filmbranche gewechselt, wäre er vermutlich in diesem Flieger gesessen.

Er verprügelte auf dem Filmset Amerikanische Gangster

Im selben Jahr, fast zur selben Zeit in London, stürmte der amerikanische Gangster Johnny Stompanato ein Filmset und hielt Connery eine Pistole an den Kopf, weil er den Schauspieler verdächtigte, eine Affäre mit seiner Freundin Lana Turner zu haben. Connery entwaffnete den Mann und schlug ihn mit einem rechten Haken K.O.

Connery musste danach eine Weile untertauchen. Zurück in Los Angeles wurde Stompanato von Lana Turners Tochter Cheryl Crane erstochen. Sachen gibt es.

