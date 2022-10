US-Komiker Leslie Jordan stirbt bei Autounfall in Hollywood

Jordan spielte in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, darunter auch «Hearts Afire» und «Boston Legal». Mit seiner Gastrolle in der beliebten Sitcom «Will & Grace» gewann er 2006 eine Emmy-Trophäe. Auf Instagram postete der Komiker während der Corona-Pandemie humorvolle Videos, die ihm knapp sechs Millionen Follower einbrachten. (dpa, aj)

Zahlreiche Kollegen, darunter Michelle Pfeiffer, Selma Blair und Dylan McDermott bekundeten ihre Trauer. «Leslie war so ein Licht für so viele», schrieb Pfeiffer auf Instagram. Er habe die Welt mit seiner Liebe und seinem Humor grosszügig beschenkt, besonders auch während des Corona-Lockdowns.

US-Medienberichten zufolge kam er bei einen Autounfall ums Leben. «TMZ.com» und «People.com» berichteten unter Berufung auf Polizeikreise, dass sich der Unfall am Montagvormittag in Hollywood ereignete. Demnach hatte sein Wagen ein Gebäude gerammt.

