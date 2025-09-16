freundlich17°
DE | FR
burger
International
People

US-Schauspieler Robert Redford stirbt mit 89 Jahren

Files - 66th Cannes Film Festival Robert Redford arriving for All Is Lost screening held at the Palais Des Festivals as part of the 66th Cannes film festival, in Cannes, southern France, on May 22, 20 ...
Robert Redford ist am Dienstag verstorben.Bild: www.imago-images.de

Robert Redford stirbt mit 89 Jahren

Der US-Schauspieler ist laut Medienberichten in seinem Zuhause in Utah verstorben. Der Hollywood-Star sei im Schlaf gestorben.
16.09.2025, 14:1816.09.2025, 14:49

Oscar-Gewinner Robert Redford ist tot. Das berichtet die New York Times mit Verweis auf ein Statement von Cindi Berger von der Agentur Rogers & Cowan PMK. Demnach sei Redford in seinem Zuhause in Utah im Schlaf gestorben. Redford wurde 89 Jahre alt.

Redford stand bereits in den 60er-Jahren vor der Kamera, als Schauspieler war er etwa in «The Great Gatsby», «Die Unbestechlichen», «Der Pferdeflüsterer» oder «Spy Game» zu sehen. Letztmals hatte er eine Nebenrolle 2019 in «Avengers: Endgame».

Bildnummer: 54322207 Datum: 14.04.1998 Copyright: imago/United Archives KPA43657.jpg DER PFERDEFL�STERER / The Horse Whisperer USA 1998 / Robert Redford Ein Reitunfall bringt das geordnete New Yorker ...
Robert Redford in «Der Pferdeflüsterer» (1998).www.imago-images.de

Auszeichnungen und Umweltschutz

Daneben arbeitete Redford auch als Produzent und Regisseur. Redford erhielt 2002 einen Ehrenoscar für sein Lebenswerk. 1966 erhielt er einen Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller in «Verdammte, süsse Welt», für seine Regie bei «Eine ganz normale Familie» erhielt er 1981 einen Golden Globe und einen Oscar.

Fern des Filmsets engagierte sich Redford etwa für den Umweltschutz. In den Rocky Mountains betrieb er zudem das Luxusresort «Sundance Mountain Resort». (vro)

Update folgt...

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So ähnlich sehen diese Hollywood-Stars ihren Stunt-Doubles
1 / 22
So ähnlich sehen diese Hollywood-Stars ihren Stunt-Doubles
Das sind die Stunt-Doubles der Hollywood-Stars.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sie sieht einer Hollywood-Legende zum Verwechseln ähnlich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
RemyChe
16.09.2025 14:25registriert August 2022
Sehr guter Schauspieler. R.I.P.
240
Melden
Zum Kommentar
avatar
Hyper80
16.09.2025 14:30registriert Juni 2020
Mit der Liste an Filmen als Schauspieler und Produzent könnte man ein Buch füllen. Eine beeindruckende Karriere. RIP
220
Melden
Zum Kommentar
11
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
2
Rouiller verlängert bei Servette +++ Toma wechselt in die zweite polnische Liga
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
5
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
«Crazy Money in the Mountains» oder cleveres HCD-Management?
5
Ditaji Kambundji sprintet zu Gold – und die Kommentierenden drehen durch
Polnischer Präsident: «Müssen alles tun, um für Krieg bereit zu sein»
Nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen auf Nato-Gebiet fordert der neue polnische Präsident Karol Nawrocki die Nato zu verstärkten Anstrengungen zur Abschreckung auf.
«Wir müssen alles tun, um für einen Krieg bereit zu sein. Denn nur das gibt uns Frieden», sagte er der «Bild» in Warschau. Er gehe davon aus, dass es «solche Angriffe auf Nato-Territorium» nicht mehr geben werde.
Zur Story