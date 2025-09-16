Robert Redford ist am Dienstag verstorben. Bild: www.imago-images.de

Robert Redford stirbt mit 89 Jahren

Der US-Schauspieler ist laut Medienberichten in seinem Zuhause in Utah verstorben. Der Hollywood-Star sei im Schlaf gestorben.

Oscar-Gewinner Robert Redford ist tot. Das berichtet die New York Times mit Verweis auf ein Statement von Cindi Berger von der Agentur Rogers & Cowan PMK. Demnach sei Redford in seinem Zuhause in Utah im Schlaf gestorben. Redford wurde 89 Jahre alt.

Redford stand bereits in den 60er-Jahren vor der Kamera, als Schauspieler war er etwa in «The Great Gatsby», «Die Unbestechlichen», «Der Pferdeflüsterer» oder «Spy Game» zu sehen. Letztmals hatte er eine Nebenrolle 2019 in «Avengers: Endgame».

Robert Redford in «Der Pferdeflüsterer» (1998). www.imago-images.de

Auszeichnungen und Umweltschutz

Daneben arbeitete Redford auch als Produzent und Regisseur. Redford erhielt 2002 einen Ehrenoscar für sein Lebenswerk. 1966 erhielt er einen Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller in «Verdammte, süsse Welt», für seine Regie bei «Eine ganz normale Familie» erhielt er 1981 einen Golden Globe und einen Oscar.

Fern des Filmsets engagierte sich Redford etwa für den Umweltschutz. In den Rocky Mountains betrieb er zudem das Luxusresort «Sundance Mountain Resort». (vro)

