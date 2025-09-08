Supertramp-Sänger Rick Davies ist tot

Er schrieb zeitlose Songs und gründete die Erfolgsgruppe Supertramp: Rick Davies. Jetzt ist der Sänger im Alter von 81 Jahren gestorben.
Er war Sänger, Keyboarder und einer der Gründungsmitglieder der Rockgruppe Supertramp: Rick Davies. Jetzt ist der Mann, der einige der beliebtesten und zeitlosesten Songs der Band geschrieben hat, tot. Davies starb laut Angaben seiner Band am Samstag in seinem Haus auf Long Island. Er wurde 81 Jahre alt.
Rick Davis ist im Alter von 81 Jahren verstorben.
«Die Supertramp Partnership gibt mit grosser Trauer den Tod von Supertramp-Gründer Rick Davies nach langer Krankheit bekannt», schrieb die Band in einer Erklärung. «Wir hatten das Privileg, ihn zu kennen und über 50 Jahre lang mit ihm zu spielen. Wir sprechen Sue Davies unser aufrichtiges Beileid aus.» Die Todesursache war zunächst nicht bekannt, aber Davies hatte seit über einem Jahrzehnt mit Multiplen Myelom, einer Form von Blutkrebs, zu kämpfen.
