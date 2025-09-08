wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Leben
People

Supertramp-Sänger Rick Davies ist tot

Supertramp-Sänger Rick Davies ist tot

Er schrieb zeitlose Songs und gründete die Erfolgsgruppe Supertramp: Rick Davies. Jetzt ist der Sänger im Alter von 81 Jahren gestorben.
08.09.2025, 07:1108.09.2025, 07:11
Steven Sowa / t-online
Mehr «Leben»
Ein Artikel von
t-online

Er war Sänger, Keyboarder und einer der Gründungsmitglieder der Rockgruppe Supertramp: Rick Davies. Jetzt ist der Mann, der einige der beliebtesten und zeitlosesten Songs der Band geschrieben hat, tot. Davies starb laut Angaben seiner Band am Samstag in seinem Haus auf Long Island. Er wurde 81 Jahre alt.

Bildnummer: 54446716 Datum: 20.09.2010 Copyright: imago/Stefan M Prager SUPERTRAMP (im weissen Hemd: Rick Davis) hinterlassen ihre Handabdrücke für den Munich Olympic Walk Of Stars in der Olympiahalle ...
Rick Davis ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

«Die Supertramp Partnership gibt mit grosser Trauer den Tod von Supertramp-Gründer Rick Davies nach langer Krankheit bekannt», schrieb die Band in einer Erklärung. «Wir hatten das Privileg, ihn zu kennen und über 50 Jahre lang mit ihm zu spielen. Wir sprechen Sue Davies unser aufrichtiges Beileid aus.» Die Todesursache war zunächst nicht bekannt, aber Davies hatte seit über einem Jahrzehnt mit Multiplen Myelom, einer Form von Blutkrebs, zu kämpfen.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
5
Trump gibt Dinner für Tech-Giganten – und alle müssen ihm dieselbe Frage beantworten
Meistkommentiert
1
Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe + Schwerste russische Angriffe seit Kriegsbeginn
2
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
3
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
4
Rettet der Akkusativ!
5
Wie und wann die KI die Macht übernehmen kann – und unsere Optionen
Meistgeteilt
1
Pedersen gewinnt Vuelta-Etappe +++ Elgg-Ettenhausen ist Schweizer Faustball-Meister
2
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
3
Hype und Hetze: Daniel Küblböck wäre jetzt 40 – neue Dok ist schwere Kost
4
«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»
5
Warum dieser Schweizer für Gaza sein Leben riskiert
«Star Wars»-Lichtschwert bringt bei Auktion Rekordsumme
Ein Lichtschwert aus der «Star Wars»-Filmreihe ist bei einer Auktion in Los Angeles für umgerechnet mehr als drei Millionen Euro versteigert worden. Das legendäre Schwert, das zu den berühmtesten Requisiten der Filmgeschichte gehört, sei inklusive Auktionsgebühren für 3,65 Millionen Dollar verkauft worden, teilte das Auktionshaus Propstore Auction mit. Damit sei es die teuerste je versteigerte «Star Wars»-Requisite. Wer das Schwert ersteigerte, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit.
Zur Story