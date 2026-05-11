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Martin Short spricht erstmals über Tod seiner Tochter

«Man sollte sich nicht schämen»: Martin Short spricht erstmals über Tod seiner Tochter

11.05.2026, 11:0711.05.2026, 11:07

Schauspieler und Komiker Martin Short hat zum ersten Mal öffentlich über den Tod seiner Tochter gesprochen. «Es war ein Alptraum für die Familie», sagte der 76-Jährige im Gespräch mit «CBS News». Die 42-jährige Katherine Short starb im Februar.

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Martin Short sprach erstmals über den Tod seiner Tochter.Bild: www.imago-images.de

Martin Short zog im Gespräch mit dem Sender eine Parallele zwischen dem Tod seiner Tochter und dem seiner Ehefrau Nancy Dolman, die 2010 an Krebs starb. «Psychische Erkrankungen und Krebs, wie der meiner Frau, sind beides Krankheiten und manchmal sind Krankheiten unheilbar», sagte er. Katherine Short hatte Suizid begangen.

«Meine Tochter hat eine lange Zeit mit extremen psychischen Problemen gekämpft, einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, anderen Dingen. Sie hat ihr Bestes gegeben, bis sie es nicht mehr konnte», so Short.

Verluste entwickeln in Short einen «Muskel zu überleben»

Er hege den «tiefen Wunsch», das Thema psychische Krankheiten «aus dem Schatten zu holen, sich nicht dafür zu schämen», sich nicht vor dem Wort Suizid zu verstecken.

Der Schauspieler («Only Murders in the Building», «Vater der Braut») erlebte schon früh Verluste in seiner Familie. Sein Bruder kam dem Bericht zufolge bei einem Autounfall ums Leben, als Martin Short zwölf Jahre alt war. Seine beiden Eltern starben, bevor er 20 Jahre alt war. «Was das in mir entwickelt hat, war dieser Muskel zu überleben und mit Trauer umzugehen – und eine Perspektive auf das Ganze», sagte der Kanadier.

Woher kommt Martin Shorts Mut?

Seine Erfahrungen hätten ihm den Mut gegeben, auf Bühnen zu gehen. «Ich glaube, wenn du das durchgemacht hast, dann ist es nicht mehr so wichtig, wenn ein Publikum dich nicht mag.»

Martin Short und Nancy Dolman heirateten 1980 und adoptierten ihre drei Kinder Katherine, Oliver und Henry. (sda/dpa)

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