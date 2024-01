Elon Musk bleibt der reichste Mensch der Welt

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Libanons Regierung will keine Hisbollah-Reaktion +++ Hamas-Anführer in Beirut getötet

Deutliche Mehrheit will lautes Feuerwerk für Private verbieten – «das wäre unser Ende»

«Ich würde am liebsten meine Familie verlassen und neu anfangen»

Es wird konkret: BVB arbeitet an Sancho-Rückkehr +++ Silvan Hefti wechselt in Ligue 1

Das meistverkaufte Auto in der Schweiz ist ein E-Auto – und es ist nicht das Tesla Model 3

Die Schwäche des Westens fördert Krieg: Wie es in Gaza und der Ukraine weitergeht

Kriegstreiber wie Russland und Iran müssen keine entschiedene Reaktion des Westens befürchten. Das lädt Potentaten auf der ganzen Welt zu militärischen Abenteuern ein.

Russische Angriffe mit Lenkwaffen und Drohnen haben in Kiew und Charkiw am 2. Januar mindestens vier Todesopfer und mehr als 100 Verwundete gefordert. In der ukrainischen Hauptstadt wurde unter anderem ein Wohnblock getroffen.