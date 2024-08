Streetart-Künstler Banksy zeigt neues Werk – und Diebe stehlen es sofort

Gerade erst hat der Künstler Banksy neue Werke enthüllt. Doch wenige Stunden später wird eines gestohlen.

Der Aktionskünstler Banksy hat in London ein neues Werk hinterlassen. Das konnte aber am Donnerstag nur für kurze Zeit bestaunt werden. Es handelte sich um ein Graffiti eines heulenden Wolfes, das auf eine Satellitenschüssel gesprüht worden war.

Doch Videos zeigen, wie einige Männer mit einer Leiter auf das Dach eines kleinen Gebäudes in Peckham (Süd-London) klettern und die Schüssel abmontieren. Zuvor hatte Banksy auf Instagram seine neuesten Werke veröffentlicht, neben dem heulenden Wolf auch Affen, die sich an einer Bahnüberführung entlanghangeln.

Auf den Videos vom Tatort sind drei Männer zu sehen, die sich am helllichten Tag an dem Kunstwerk zu schaffen machen. Ein Mann mit tätowierten Beinen rennt dann mit der grossen Satellitenschüssel unter dem Arm weg. Ein Passant, der den Vorfall filmte, sagte dem britischen «Independent»: «Sie sahen, wie ich filmte, und es wurde ein wenig brenzlig. Einer gab mir einen Tritt in die Seite und ein anderer versuchte, mein Handy auf das Dach zu werfen.» Das Telefon sei aber an einem Baum abgeprallt und er habe es zurückbekommen.

Das erste Graffiti in Banksys neuer Tierserie, das am Montag enthüllt wurde, erschien in der Nähe der Kew Bridge im Südwesten Londons und zeigt eine Ziege, unter der Steine herunterfallen, genau über der Stelle, auf die eine Überwachungskamera gerichtet ist. Am Dienstag fügte der Künstler der Sammlung ein weiteres Design hinzu: die Silhouetten zweier Elefanten, die ihre Rüssel an der Seite eines Gebäudes in der Nähe von Chelsea entgegenstrecken.

Schon einmal wurde in Peckham ein Banksy-Werk gestohlen. Im Dezember vergangenen Jahres hatte er ein Stoppschild verziert. Kurze Zeit später wurde ein Mann beobachtet, der mit einem Bolzenschneider das Schild abmontierte.

