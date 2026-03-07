Rapperin Ikkimel sagt US-Auftritt ab – wegen Trump-Politik

sonnig15°
abb / Ikkimel Rapperin zu Gast bei der Verleihung des Deutschen Musikautoren Preis 2026 im Ritz Carlton am Donnerstag 26.02.2026 in Berlin Berlin Deutschland *** abb Ikkimel Rapper as guest at the Ger ...
Rapperin Ikkimel: Sie sollte eigentlich auf dem Festival South by Southwest auf der Bühne stehen.Bild: www.imago-images.de

Die Berliner Rapperin Ikkimel wollte eigentlich ein Konzert in den USA spielen. Das findet wegen der politischen Entwicklungen aber doch nicht statt.
07.03.2026, 14:2307.03.2026, 14:23
Dinah Rachko / t-online
Ein Artikel von
t-online

Zwei Musiker aus Berlin haben geplante Auftritte in den USA abgesagt. Nachdem bereits Ski Aggu ein Konzert in New York gestrichen hatte, sagte nun auch die Rapperin Ikkimel einen Auftritt beim Festival South by Southwest im US-Bundesstaat Texas ab.

Ikkimel erklärte laut rbb24 am Freitag auf Instagram, dass sie am 15. März nicht wie geplant in Austin auftreten werde. Das Festival South by Southwest gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte der internationalen Musikindustrie. Die 28-Jährige habe ihre Entscheidung mit politischen Entwicklungen begründet. «Ich bin generell gegen Krieg. Meine Absage unterstreicht genau diese Aussage.»

Aussenpolitik der USA «inakzeptabel»

Damit dürfte sie sich auf den Iran-Krieg bezogen haben, den die USA und Israel am vergangenen Samstag begonnen haben. Ikkimel schrieb ausserdem, sie habe sich darauf gefreut, «an einem kulturellen und liberalen Event teilzunehmen, bei dem sich die Menschen frei und wohlfühlen und offen ihre gemeinsamen Werte, Toleranz und den Frieden teilen sollten». Doch «das aktuelle politische Klima und die aussenpolitischen Entscheidungen in den USA sind inakzeptabel».

12.12.2025, Bad Hofgastein, AUT, Unterwegs in Salzburg, Ski Opening 2025, im Bild IKKIMEL, SKi AGGU, August Jean Diederich, *** 12 12 2025, Bad Hofgastein, AUT, On the road in Salzburg, Ski Opening 20 ...
Ikkimel und Ski Aggu sagen jeweils Auftritte in den USA ab. Bild: www.imago-images.de

Bereits Mitte Februar hatte der Berliner Rapper Ski Aggu ein Konzert in New York abgesagt. Der Auftritt war für den 25. April in der Webster Hall im East Village von Manhattan geplant. Nach Angaben des Rappers war das Konzert in der rund 1'500 Menschen fassenden Halle nahezu ausverkauft.

Wie die Regionalredaktion berlin.t-online.de berichtete, erklärte Ski Aggu vor zwei Wochen, es gehe ihm nicht um politische Lager. «Es geht darum, grundlegende demokratische Werte zu schützen und Verantwortung zu übernehmen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt!» Entwicklungen der vergangenen Monate machten es ihm schwer, «einfach aufzutauchen, zu performen und so zu tun, als wäre alles normal».

Verwendete Quellen:

Analyse
«Nur weil ich gerne Sex habe, bin ich nicht inkompetent»: Die Welt der Ikkimel
Themen
«Freude und Schmerz» Reaktionen aus dem Iran
Video: watson
