«Sean Combs: The Reckoning»: Alles zur Doku von 50 Cent auf Netflix

Der US-Rapper Sean Combs ist in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. bild: keystone

Doku-Serie über Sean «Diddy» Combs startet bei Netflix – produziert von Erzfeind 50 Cent

02.12.2025, 09:0902.12.2025, 09:09

Die Doku-Serie von Rapper 50 Cent über den verurteilten Hip-Hop-Star Sean «Diddy» Combs läuft ab heute Dienstag bei Netflix an. Hier alles, was du dazu wissen willst:

Darum geht es in der Doku

Der Musiker war Anfang Oktober in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Eine Jury hatte ihn im Juli für schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft hatte Combs vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen.

Die vierteilige Dokumentation «Sean Combs: The Reckoning» (deutsch etwa: «Die Abrechnung») soll nun die Geschichte des mächtigen Mannes und seines Imperiums erzählen – sowie die Schattenwelt, die sich direkt darunter verbarg, heisst es in einer Mitteilung. Ehemaligen Weggefährten, Freunde aus Kindertagen, Mitarbeiter und Künstler kämen zu Wort.

Der Produzent hinter der Serie

ARCHIV - 28.06.2025, Niedersachsen, Hannover: US-Rapper Curtis James Jackson III (�50 Cent�) steht w�hrend eines Konzerts im Rahmen seiner �Legacy-Tour� durch Europa auf der B�hne in der Heinz-von-Hei ...
Rapper 50 Cent kritisiert Combs scharf.Bild: DPA

Produziert werden die vier Folgen ausgerechnet von Rapper 50 Cent, mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson. Er gilt in der Hip-Hop-Szene als Diddys Erzfeind übte bereits mehrfach scharfe Kritik an Combs. 2006 beschuldigte er Diddy gar, am unaufgeklärten Mord an Notorious B.I.G. beteiligt gewesen zu sein.

Der Grammy-Preisträger («In Da Club») will in der Doku-Serie die «verstörenden» Vorwürfe gegen seinen Kollegen beleuchten. Dies sei eine komplexe Geschichte, die Jahrzehnte umfassen würde, weit über die Schlagzeilen hinaus, teilten Regisseurin Alexandria Stapleton und 50 Cent im vergangenen Jahr mit.

Wo und wann die Serie läuft

Der Streaminganbieter Netflix veröffentlicht am Dienstag die Doku über Sean Combs.Bild: keystone

Die Serie startete am Dienstag um 9 Uhr in der Schweiz. Du kannst sie also bereits jetzt auf Netflix streamen, auf watson folgt in Kürze ein Review dazu.

Rapper 50 Cent plant Doku-Serie über Sean «Diddy» Combs
