Portugal

Präsidentschaftswahlen in Portugal während Sturmtief

Portugal wählt mitten im Sturm einen neuen Präsidenten

08.02.2026, 11:4108.02.2026, 11:41

In dem von einer Sturmserie getroffenen Portugal hat am Morgen die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Rund elf Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, einen Nachfolger des konservativen Amtsinhabers Marcelo Rebelo de Sousa zu bestimmen. Die Wahllokale schliessen um 19.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ), auf den weiter westlich gelegenen Azoren-Inseln eine Stunde später.

Das Staatsoberhaupt hat in dem EU-Land relativ viel Macht. Der Präsident kann sowohl sein Veto gegen Gesetze einlegen als auch das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen.

Als haushoher Favorit gilt der sozialdemokratisch orientierte Politiker António José Seguro von der sozialistischen Partei (PS). Sein Widersacher ist der Rechtspopulist André Ventura von der Partei Chega (Es reicht). Die Wahlbeteiligung könnte wegen der Sturmfolgen niedriger als bei früheren Urnengängen ausfallen. In einer Rede an die Nation rief Rebelo de Sousa dazu auf, trotz der Probleme durch die vielen Stürme zur Wahl zu gehen.

Video: watson/Emanuella Kälin

Der Wahlsieger tritt voraussichtlich am 9. März die Nachfolge des 77-jährigen Rebelo de Sousa an, der das EU-Land im Südwesten Europas seit 2016 führt. (sda/dpa)

Mehr zum Wetter in Südeuropa:

Extremwetter
So hat Sturmtief «Marta» in Portugal und Spanien gewütet
