Cargoschiff koppelt erfolgreich an chinesische Raumstation an

Das unbemannte Cargoschiff «Tianzhou-6» hat am Donnerstag erfolgreich an die chinesische Raumstation «Tiangong» (Himmelspalast) angekoppelt. Die drei dort wartenden Astronauten sollten nach Plan die Fracht entladen, wie Chinas Raumfahrtbehörde mitteilte. Das «Himmlische Schiff» war am Vortag reibungslos vom Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan gestartet.

«Tianzhou-6» hat unter anderem Nahrung, darunter 70 Kilogramm frische Früchte, sowie Güter des täglichen Bedarfs, Ersatzteile und 600 Kilogramm Treibstoff an Bord. Der erste Cargoflug nach der regulären Inbetriebnahme der Raumstation seit Anfang des Jahres dient der Vorbereitung des bevorstehenden Besatzungswechsels.

Den Start von «Shenzhou-16» (Magisches Schiff) mit drei Astronauten erwarten ausländische Experten für den 25. Mai. Sie sollen die dreiköpfige Crew nach sechs Monaten im All ablösen. (sda/dpa)