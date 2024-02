Um auf Attacken gegen Satelliten besser reagieren zu können, hatte die Nato bereits 2021 beschlossen, dass Angriffe aus oder im Weltraum künftig nach Artikel 5 zur kollektiven Verteidigung als Bündnisfall behandelt werden können – also so, wie zuvor Angriffe am Boden oder im Luft-, See- oder Cyberraum.

Die Geschichte von Anti-Satelliten-Waffen geht bis in die 1950er-Jahre zurück. Als die Sowjetunion ihren Sputnik-Satelliten ins All schickte, reagierte die USA mit der Entwicklung von Bold Orion, einer Rakete, die gezielt künstliche Erdtrabanten zerstören sollte. Russland, so berichtet die Webseite «Space.com», entwickelte daraufhin eine Art Kamikaze-Satellit, der sich auf andere stürzt und diese mit einer Sprengladung zerstört.

Netanjahu: Offensive in Rafah wird kommen – das Nachtupdate

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will sich trotz internationaler Warnungen nicht von einer Ausweitung der militärischen Offensive auf Rafah im südlichen Gazastreifen abbringen lassen. Man werde sich in der Frage internationalem Druck nicht beugen, betonte er am Samstag in Jerusalem vor Journalisten. «Wer uns an dem Einsatz in Rafah hindern will, sagt uns letztlich »Verliert den Krieg«.» Das werde er nicht zulassen. Vor dem Beginn einer Offensive werde die israelische Seite es den Zivilisten in den Kampfgebieten aber ermöglichen, sich in sichere Gegenden zu begeben.