Astronomen entdecken Supererde in bewohnbarer Zone: Flüssiges Wasser möglich

In einem Sonnensystem haben Forscher einen Planeten entdeckt, der unserer Erde ähnelt. Aufgrund der Entfernung zu seinem Stern könnte dort Leben möglich sein.

In 137 Lichtjahren Entfernung kreist ein Planet um seinen Stern, der unserer Erde ähnelt. Den Gesteinsplaneten, der etwas anderthalbmal so gross ist wie die Erde, haben Astronomen mithilfe des Nasa-Teleskops «Transiting Exoplanet Survey Satellite» (TESS) entdeckt. Das schreibt die US-Weltraumbehörde auf ihrer Seite. Und mehr noch: Der Planet TOI-715 b bewege sich in der bewohnbaren Zone um seine Sonne, heisst es.

Diese sogenannte Supererde – so nennen Astronomen erdähnliche Himmelskörper – benötige für eine Umrundung seines Muttersterns etwa 19 Tage. Das bedeute, dass TOI-715 b vergleichsweise nahe um seinen Stern kreise, schreibt die Nasa. Weil es sich bei der Sonne um einen roten Zwerg handele, könne sich auf der Oberfläche von TOI-715 b trotzdem flüssiges Wasser gebildet haben.

Rote Zwerge sind Sonnen, die kleiner und kühler sind als unsere Sonne. Beobachtungen von Sonnensystemen mit Roten Zwergsternen haben gezeigt, dass sich dort vermehrt Gesteinsplaneten gebildet haben. Für Forscher, die auf der Suche nach bewohnbaren Planeten sind, seien solche Systeme derzeit am erfolgversprechendsten, so die Nasa.

Besitzt der Planet eine Atmosphäre?

Im Fall von TOI-175 b könne eine Beobachtung mit dem James-Webb-Teleskop sinnvoll sein, heisst es weiter. Mit dem Hochleistungsteleskop könnten Wissenschaftler erkennen, ob der Planet eine Atmosphäre besitzt.

Das Sonnensystem TOI-175 könnte noch eine weitere Überraschung bringen. Astronomen vermuten dort einen weiteren Planeten. Der Himmelskörper, der nur geringfügig grösser als unsere Erde sein soll, befinde sich vermutlich knapp innerhalb der bewohnbaren Zone um seinen Mutterstern.

Sollte sich die Vermutung bestätigen, wäre der Himmelskörper der bislang kleinste Planet in einer bewohnbaren Zone, der mithilfe von TESS entdeckt wurde, so die Nasa.

