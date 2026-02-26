klar11°
DE | FR
burger
International
Raumfahrt

Notfall auf der ISS: Betroffener Nasa-Astronaut identifiziert sich

Astronauts, from left, Oleg Platonov, of Russia, Kimiya Yui, of Japan, Mike Fincke, of NASA, and Zena Cardman, of NASA wave as they leave the Operations and Checkout Building for a trip the Kennedy Sp ...
Die Crew 11 wurde vorzeitig zurück zur Erde geholt. (Archivfoto)Bild: keystone / John Raoux / AP

Nach Rückholaktion: Betroffener Astronaut identifiziert sich

Im Januar holte die Nasa erstmals in der ISS-Geschichte eine Crew wegen eines medizinischen Problems zurück. Aus Privatsphäre-Gründen blieben Infos rar. Jetzt identifiziert sich der Astronaut.
26.02.2026, 19:0326.02.2026, 19:03
Ein Artikel von
t-online

Nach der ersten vorzeitigen Rückholaktion wegen eines medizinischen Problems in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS hat sich der betroffene Astronaut erstmals identifiziert. Er sei es gewesen, dessen medizinisches Problem die Rückholaktion veranlasst habe, liess US-Astronaut Mike Fincke über die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilen. Für den 58-jährigen erfahrenen Astronauten war es bereits der vierte Raumflug gewesen.

Das Problem sei am 7. Januar aufgetreten und habe sofortige Behandlung von den anderen Crew-Mitgliedern erfordert, hiess es weiter. Dadurch – und durch anleitende Unterstützung des Bodenpersonals – habe sich sein Status stabilisiert. Inzwischen gehe es ihm wieder «sehr gut». Weitere Details zu dem medizinischen Problem teilte Fincke nicht mit.

Gemeinsam mit seinen Crew-Kollegen – der US-Astronautin Zena Cardman, dem japanischen Raumfahrer Kimiya Yui und dem russischen Kosmonauten Oleg Platonow – war Fincke Mitte Januar nach rund fünf Monaten an Bord der ISS vorzeitig zur Erde zurückgekehrt (watson berichtete). Eigentlich hätte die sogenannte Crew 11 noch rund einen Monat länger bleiben sollen. Aus Gründen der Privatsphäre hatte die Nasa das betroffene Crew-Mitglied zunächst nicht identifiziert.

(sda/dpa)

Mehr zum Thema Raumfahrt:

Nach erneuten Problemen: «Artemis 2»-Raketensystem muss laut Nasa zurück in Hangar
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sieht das Universum aus – die Bilder des Webb-Teleskops
1 / 9
So sieht das Universum aus – die Bilder des Webb-Teleskops
Der Galaxienhaufen SMACS 0723, aufgenommen vom Webb-Teleskop, veröffentlicht im Juli 2022.(NASA/ESA/CSA via AP)
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Crew 12 kommt auf der ISS an
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
82-Jähriger steigt in Schrottauto – und wird von Bagger erdrückt
In München ist ein 82-Jähriger von einem Bagger in einem Schrottauto erdrückt worden und gestorben. Wie die deutsche Polizei mitteilte, hatte sich der Mann auf dem Gelände einer Firma unbemerkt in einen zur Verschrottung vorgesehenen Wagen begeben.
Zur Story