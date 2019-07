International

Reisen

Tourismus: Diese 5 Faktoren werden unser Reisen in Zukunft beeinflussen



Gefährdete Destinationen – 5 Faktoren, die unser Reiseverhalten verändern werden

Die Globalisierung und der weltweite Ausbau des Flugverkehrs sowie des Strassennetzes führten dazu, dass immer mehr Menschen auf Reisen gehen. Während früher hauptsächlich die Zeit und das Geld einschränkende Faktoren für Reisen waren, kommt heute noch ein weiterer Faktor hinzu: Wie lange eine Destination oder ein Erlebnis für Touristen überhaupt noch gemäss Erwartungen verfügbar ist.

Viele Orte verändern sich oder verschwinden sogar: Inseln, die durch den Anstieg des Meeresspiegels quasi ertrinken oder Orte, an denen spezifische Tiere durch Wilderei vom Aussterben bedroht sind. Die «Washington Post» hat fünf Einfluss-Faktoren ausgemacht, die unser Reisen künftig beeinflussen werden: der Klimawandel, die Abholzung, Erosion, Wildtierwilderei und Gentrifizierung.

Welche Einflussfaktoren sich auf welche Orte auswirken, siehst du hier:

Klimawandel

Neben den gängigen Problemen, die der Klimawandel verursacht – steigende Meeresspiegel und Gletscherschmelze – gibt es noch weitere Ereignisse, die damit zusammenhängen. Etwa Dürren, Erdrutsche, Waldbrände oder Veränderungen der Artenvielfalt.

Das Great Barrier Reef in Queensland, Australien. Bild: EPA/AAP/JAMES COOK UNIVERSITY

Das «Australian Institute of Marine Science» misst in einer Langzeitüberwachung die Steinkorallendeckung in allen drei Regionen des 133'000 Quadratmeter grossen Great Barrier Reefs. Zwischen den Jahren 2013 und 2018 hat sich die Deckung in der Nordregion des Reefs halbiert. Wenn es so weitergeht, wird die Farbpracht des Reefs der Vergangenheit angehören – dann macht auch das Tauchen dort keinen Sinn mehr.

Glacier Nationalpark in Montana, USA. Bild: AP Daily Inter Lake

Während im Jahr 1910 noch stolze 150 Gletscher im Glacier Nationalpark zu finden waren, zählte man 2015 nur noch 26. In den kommenden Jahrzehnten werden noch mehr Gletscher verschwinden. Der Nationalpark ist zwar nicht nur für die Gletscher bekannt – die Natur ist atemberaubend – die Schmelze hat jedoch grossen Einfluss auf das Ökosystem und die Arten, die vom System abhängig sind.

Die Everglades in Florida, USA. Bild: AP

In den Everglades wird derzeit viel Effort in der Wiederherstellung betrieben, um die jahrzehntelangen schlechten Entscheidungen in der Wasserwirtschaft rückgängig zu machen. Nichtsdestotrotz führen Dürren, überhöhte Lufttemperaturen und der erhöhte Salzgehalt – verursacht durch den Anstieg der Meere – zu einem Sterben der Gräser, Fische und anderen Spezien.

Wilderei

Die Wildtierwilderei ist ein Milliardenmarkt. Betroffen sind jedoch nicht nur die Ziel-Tiere alleine. Die Wilderei in ehemals unberührter Natur, führt bei Tieren zu einer Landschaft der Angst – auch Tiere, die nicht auf dem Radar der Wilderer sind, fliehen beim kleinsten Anzeichen auf menschliche Anwesenheit.

Berggorillas in Zentralafrika Bild: AP

Die Berggorilla-Population ist zwar in Zentralafrika innerhalb von knapp 30 Jahren von 230 auf 1000 angestiegen, Experten warnen jedoch: «Ich bin optimistisch für die Zukunft des Gorillas, aber 1000 Individuen sind eine kleine Zahl und der Klimawandel oder Krankheiten könnten sie auslöschen.»

Malaysische Tiger Bild: EPA

Laut der Naturschutzabteilung der «Malaysian Conservation Alliance for Tigers», ist die Zahl der malaysischen Tiger seit den 50er-Jahren von 3000 auf 200 gesunken. Die Tiere werden mit etwa Kabelschlingen gefangen. Weltweit haben Tiger 93 Prozent ihres natürlichen Lebensraumes verloren.

Spitzmaulnashörner in Südafrika Bild: PHOTOPRESS/WWF INTERNATIONAL

Die Population der Spitzmaulnashörner ist seit dem Tiefstand im Jahr 1992 wieder gestiegen. Mittlerweile soll es circa 5500 Tiere geben. Dennoch ist die Lage prekär: Die Art ist offiziell vom aussterben bedroht und nach wie vor ein beliebtes Ziel von Wilderern.

Abholzung

Jedes Jahr wird schätzungsweise eine Fläche so gross wie Panama abgeholzt. Begründet wird die Abholzung damit, dass Platz für Entwicklung geschaffen werden soll. Wenn es so weitergeht, werden unsere Regenwälder in etwa 100 Jahren von der Erde verschwunden sein.

Das Feuchtgebiet Pantanal in Brasilien Bild: AP

Das brasilianische Feuchtgebiet Pantanal hat eine biologische Vielfalt, die mit dem Amazonasgebiet konkurrieren kann. Die Umwandlung von Wald in Sojafelder und andere Farmen, sowie die Umleitung von Flüssen und Bächen bedroht diese einmalige biologische Vielfalt stark.

Die Wälder von Borneo Bild: EPA

Die Wälder von Borneo werden für Holz, Palmöl, Zellstoff, Gummi und Mineralien nivelliert, sagt der «Worldwide Fund for Nature». Innerhalb Indonesiens wuchs die für die Palmölproduktion genutzte Fläche von 1,5 Millionen Hektar im Jahr 1985 auf heute fast 30 Millionen Hektar.

Erosion

Erosion beschleunigt den Zerfall von Orten stark. Oftmals ist sie auf die vom Menschen kurzfristig gesuchte Interessen-Befriedigung zurückzuführen – oder wird dadurch beschleunigt.

Potosi, Bolivien Bild: AP

Die Stadt Potosi in Bolivien war in den 1500er Jahren die reichste Stadt der Welt – dank ihrem Silbervorkommen. Die Tunnels, die gegraben wurden, um das Silber abzubauen, kosteten viele Menschenleben. Heute sind sie auch noch gefährlich – sie drohen einzustürzen.

Dover, England Bild: AP

Die weissen Klippen in Dover bestehen aus weichem Kalkgestein. In etwa 150 Jahren ist die Erosion des Steines von einem Zoll pro Jahr auf 10 Zoll gestiegen. Die Klippen drohen abzubrechen – eine Gefahr für Infrastruktur und Menschen.

Gentrifizierung

Die Auswirkungen der Gentrifizierung spürt man nicht nur durch die Entstehung von teuren Restaurants und Wohnungen, es leiden auch viele Menschen unter diesem Aspekt der Entwicklung. Die drastische Erhöhung der Mieten und das Abbrechen von Gebäuden, nur damit grössere und teurere gebaut werden können, zählen zur Schattenseite.

Lamu, Kenia Bild: EPA

Ein riesiges Hafenprojekt in Lamu, Kenia bedroht eine der authentischsten Suaheli-Siedlungen in Ostafrika. Wegen der strategisch guten Lagen zwischen Äthiopien und dem Südsudan, soll die Schifffahrt und das Strassennetz ausgebaut werden. Um die Umwelt kümmert man sich nicht gross.

Schwimmende Märkte im Mekong-Delta, Vietnam Bild: AP

Die schwimmenden Märkte haben eine grosse Tradition im Mekong-Delta – daher gibt es auch ein grosses Wissen um die Herstellung von Booten. Durch staatliche Hochwasserschutzprojekte hat sich das Delta verändert und das führt dazu, dass die Mobilität auf den Flüssen eingeschränkt ist. Viele schwimmenden Märkte sind verschwunden oder haben sich drastisch verkleinert. (mim)

Das sind die eindrücklichsten Drohnenbilder Das könnte dich auch interessieren: Wohin ist denn eigentlich die Hitzewelle verschwunden? Nun, die Antwort ist beunruhigend Link zum Artikel Gewalt und Krankheiten – die Bewohner der ersten Steinzeit-Stadt lebten gefährlich Link zum Artikel Ab heute lebt die Welt auf Ökopump – und diese Länder sind die grössten Umweltsünder Link zum Artikel ARD-Moderatorin lästert über «Fortnite»-Spieler und erntet Shitstorm – nun wehrt sie sich Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter