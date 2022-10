Auch wenn der russische Staatschef in seiner Rede vergangene Woche das absolute Gegenteil behauptet hatte, so nannte Glukhovsky die Drohungen mit Atomwaffen «einen Bluff».

Auf die Ankündigung Wladimir Putins über die illegale Annexion ukrainischer Staatsgebiete folgen weitere Rückeroberungen durch die ukrainische Armee in ebendiesen Regionen. Bei einer Rede am vergangenen Freitag drohte Russlands Staatschef für genau diesen Fall erneut mit einer möglichen nuklearen Eskalation des Krieges.

Kamikaze-Wahlkampf: Darum unterstützen US-Demokraten ultra-rechte Republikaner

Die US-Demokraten geben Millionen von Dollar aus, um extrem rechte Kandidaten der Republikaner zu unterstützen. Was dahintersteckt – und warum das schiefgehen könnte.

Eigentlich hatte Joe Biden sich klar ausgedrückt, was Donald Trump und seine Make America Great Again-Bewegung betrifft. «MAGA-Republikaner respektieren die Verfassung nicht. Sie glauben nicht an die Rechtsstaatlichkeit. Sie erkennen den Willen der Bevölkerung nicht an», sagte der US-Präsident bei seiner Rede an die «Seele der Nation» kürzlich in Philadelphia. Man sollte also meinen: Das sind Leute, mit denen man politisch nichts mehr zu tun hat, geschweige denn im Wahlkampf unterstützen sollte. Und doch tun Bidens Demokraten genau das.