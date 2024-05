Es rumpelt erneut im russischen Machtapparat: Putin lässt hochrangigen General festnehmen

Putin reist am Donnerstag nach Peking +++ US-Aussenminister in Kiew

Am 10. Mai haben die russischen Streitkräfte in der ukrainischen Region Charkiw eine neue Offensive lanciert. Im Visier steht dabei vor allem die Stadt Wowtschansk und umliegende Dörfer.

Russland verzeichnet Erfolge – ukrainischer Kommandeur wütet auf Facebook

Am Wochenende hat Russland im Charkiw-Gebiet so viele Erfolge erzielt wie seit Kriegsbeginn nicht mehr. Was hinter diesem Vorstoss steckt und wieso er bisher so erfolgreich war.

Am 10. Mai hat Russland im Grenzgebiet zur ukrainischen Millionenstadt Charkiw eine Offensive gestartet. Unterstützt von Kampfjets, Artillerie und Drohnen strömten russische Truppen über die nordöstliche Grenze in die Ukraine und kämpften sich Quadratkilometer um Quadratkilometer vor.