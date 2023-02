Video: watson

Wie die Ukrainer in Wuhledar russische Panzer pulverisieren

Das russische Militär scheint nicht aus seinen Fehlern zu lernen. Wir erinnern uns:

Im März 2022 rollte ein 60 Kilometer langer, russische Militärkonvoi – der Panzerwurm – auf Kiew zu. Doch nach nur wenigen Tagen hat sich der Wurm aufgelöst: Nach Angriffen der Ukrainer mussten die Russen die Militärfahrzeuge in Waldstücke und Felder verlagern. Dort wurde der ehemalige Konvoi weiter eliminiert.

Am Donnerstag tauchten nun ähnliche Bilder wieder auf. Das ukrainische Militär veröffentlichte einen Videozusammenschnitt, eines russischen Panzer-Konvois. Zu sehen sind Fahrzeuge, die in Reih und Glied rollen.

Plötzlich gehen einzelne Panzer in die Luft – sie werden von Minen gestoppt. Die noch fahrtüchtigen Panzer fahren von der Strasse ab und zerstreuen sich scheinbar hektisch auf Feldern und in Waldstücken, während sie von ukrainischer Artillerie angegriffen werden.

Hier rollen die Panzer noch ... Bild: screenshot Twitter

... bevor sie in die Luft gehen. Bild: screenshot Twitter

Insgesamt haben die ukrainischen Streitkräfte so 13 Kampfpanzer und 12 Schützenpanzer eliminiert.

Die Aufnahmen stammen aus dem Gebiet von Wuhledar. Die Panzer gehören wohl zur 155. Marine-Infanterie-Brigade, wie das «Institute for the Study of War» (ISW) schreibt. Die 25 zerstörten Panzer würden etwa einem halben russischen Panzerbataillon entsprechen.

Das ISW analysierte, dass das Video auf eine schlechte Taktik und das Fehlen von Lehren aus früheren russischen taktischen Fehlern schliessen lasse.

Das ISW schreibt weiter, dass aus Berichten hervorgehe, wie seit dem 6. Februar mehrheitlich das ethnisch-tatarische Freiwilligenbataillon «Alga» der 72. motorisierten Schützenbrigade in der Nähe von Wuhledar für Russland kämpfte. Das deute darauf hin, dass die 155. und 40. Marine-Infanteriebrigade – die zuvor in diesem Gebiet aktiv waren – unüberwindbare Verluste erlitten hätten.

Russland hat am Freitag angekündigt, die Armee mit «Tausenden Panzern» aufrüsten zu wollen.

