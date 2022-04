Mindestens 39 Tote Zivilisten bei Raketenangriff auf Bahnhof in der Ostukraine

In Kramatorsk in der Ostukraine sind zwei Raketen an einem Bahnhof eingeschlagen. Dutzende Zivilisten, die auf eine Evakuierung hofften, starben. Die Kriegsparteien weisen sich gegenseitig die Schuld zu.

Bei dem Raketenangriff auf den Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind nach Angaben des ukrainischen Geheimdiensts SBU mindestens 39 Menschen getötet worden. Bei den Opfern handle es sich um 35 Erwachsene und vier Kinder, teilte der SBU am Freitag mit. Mehr als Hundert weitere seien verletzt worden, teilte die ukrainische Eisenbahngesellschaft mit. Zuvor war von mindestens 30 Toten und 100 Verletzten die Rede gewesen. Zwei Raketen seien in das Gebäude eingeschlagen, von dem aus Evakuierungszüge aus dem Osten der Ukraine in sicherere Regionen im Westen des Landes abfahren.

Nach Angaben des Gouverneurs des Verwaltungsbezirks Donezk, Pawlo Kyrylenko, hielten sich zum Zeitpunkt des Angriffs Tausende Menschen in dem Bahnhof auf. Er veröffentliche ein Foto, auf dem mehrere auf dem Boden liegende Körper zu sehen waren, neben zahlreichen Koffern und Taschen.

Ein anderes Bild zeigt Einsatzkräfte, die offensichtlich versuchen, einen Brand zu löschen. «Die russischen Faschisten wussten sehr genau, wohin sie zielten und was sie wollten: Panik und Angst säen, sie wollten so viele Zivilisten wie möglich treffen», schreibt Kyrylenko dazu.

Rauch steigt vom Bahhof in Kramatorsk auf nach dem Einschlag zweier Raketen . Bild: keystone

«Grenzenlos böse»

Vor dem Bahnhofsgebäude standen ausgebrannte Autos, am Eingang und in der Bahnhofshalle waren Blutlachen und verkohlte Sitzbänke zu sehen. Auf dem Bahnhofsvorplatz lagen die Überreste einer Rakete mit der russischen Aufschrift «Für unsere Kinder». Der Platz war mit verlassenen Gepäckstücken, Scherben und Splittern übersät.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte Russland für die Attacke verantwortlich. Seinen Angaben zufolge handelte es sich bei den Geschossen um Raketen des Typs Totschka-U. Selenskyj warf Russland vor, die Zivilbevölkerung seines Landes «zynisch zu vernichten». «Dies ist das grenzenlose Böse», sagte er in einer Videoansprache vor dem finnischen Parlament. «Und wenn es nicht bestraft wird, wird es nie aufhören.»

Kreml weist Schuld von sich

Auch die prorussischen Separatisten hatten vom Raketentyp Totschka-U gesprochen, aber zugleich betont, ukrainische Truppen hätten sie abgefeuert. Der Gouverneur des Gebiets Donezk hatte zunächst von einer Iskander-Rakete berichtet. Die «Totschka-U» gelten als weniger zielgenau als Raketen vom Typ «Iskander», die Russland häufig eingesetzt hat.

«Unsere Streitkräfte nutzen diesen Raketentyp nicht», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow jedoch am Freitag russischen Agenturen zufolge. Er bezog sich dabei auf den mutmasslich verwendeten Typ «Totschka-U». Militärexperten bezweifeln diese Darstellung. «Ausserdem gab es keine Kampfeinsätze in Kramatorsk, und es waren heute auch keine geplant», sagte Peskow weiter. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig voneinander überprüfen.

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell verurteilte den Raketenangriff auf den Bahnhof scharf. Es handele sich um einen «weiteren Versuch, die Fluchtwege für diejenigen zu versperren, die vor diesem ungerechtfertigten Krieg fliehen, und menschliches Leid zu verursachen», schrieb Borrell am Freitag auf Twitter. Der Aussenbeauftragte machte Russland für den Angriff verantwortlich.

Menschen wollten fliehen

Kramatorsk liegt in dem Teil des umkämpften ostukrainischen Gebiets Donezk, der von der Ukraine kontrolliert wird. Prorussische Separatisten erheben Anspruch auf das gesamte Verwaltungsgebiet. Die Menschen, die Koffer und Taschen bei sich hatten, wollten aus Angst vor Angriffen die Stadt verlassen. Auch von den Separatisten hiess es, in Kramatorsk sei gerade eine Evakuierung gelaufen, Menschen sollten in Sicherheit gebracht werden.

Die Ukraine erwartet nach dem Abzug russischer Truppen aus dem Grossraum Kiew eine Offensive im Osten des Landes und hat die Bevölkerung in den Bezirken Luhansk und Donezk aufgerufen, die Region zu verlassen. Die Regierung in Moskau hat angekündigt, den Donbass, der Luhansk und Donezk umfasst, einzunehmen. Teile der Region werden seit 2014 von prorussischen Separatisten beherrscht.