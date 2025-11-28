Nach Korruptionsskandal: Selenskyjs Büroleiter Jermak tritt zurück

Nach Korruptionsskandal: Selenskyjs Stabschef Jermak tritt zurück

Andrij Jermak bei Gesprächen mit US-Aussenminister Marco Rubio in Genf. Bild: keystone

In der Ukraine ist der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, nach Durchsuchungen von Anti-Korruptionsermittlern in seiner Wohnung zurückgetreten. Jermak habe eine Rücktrittserklärung unterzeichnet, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft.

Nachdem ein Korruptionsskandal die Regierung Selenskyjs erschüttert hatte, ist das Büro Jermaks am Freitag von Behörden durchsucht worden. Als Stabschef galt jermak als wichtigster Mann Selenskyjs und als Strippenzieher. So war er unter anderem massgeblich an den Friedensgesprächen mit den USA in Genf beteiligt. (cpf/sda/dpa)

