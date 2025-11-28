wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Ukraine

Nach Korruptionsskandal: Selenskyjs Büroleiter Jermak tritt zurück

Nach Korruptionsskandal: Selenskyjs Stabschef Jermak tritt zurück

28.11.2025, 16:4328.11.2025, 16:51
epa12544546 Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak, and US Secretary of State Marco Rubio (not pictured), talk to the press as their consultations continue on the Trump peace pla ...
Andrij Jermak bei Gesprächen mit US-Aussenminister Marco Rubio in Genf.Bild: keystone

In der Ukraine ist der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, nach Durchsuchungen von Anti-Korruptionsermittlern in seiner Wohnung zurückgetreten. Jermak habe eine Rücktrittserklärung unterzeichnet, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft.

Mehr zum Skandal:

Korruptionsskandal: Razzia bei Selenskyjs Bürochef Jermak

Nachdem ein Korruptionsskandal die Regierung Selenskyjs erschüttert hatte, ist das Büro Jermaks am Freitag von Behörden durchsucht worden. Als Stabschef galt jermak als wichtigster Mann Selenskyjs und als Strippenzieher. So war er unter anderem massgeblich an den Friedensgesprächen mit den USA in Genf beteiligt. (cpf/sda/dpa)

+++ Update folgt +++

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ukraine setzt vermehrt auf Bodendrohnen – und macht damit sogar Kriegsgefangene
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
20-Jährige US-Nationalgardistin stirbt nach Schüssen in Washington
Eine der beiden in der US-Hauptstadt Washington angeschossenen Nationalgardisten ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump gestorben. Bei einem abendlichen Gespräch mit online zugeschalteten Angehörigen des US-Militärs sagte der Republikaner, dass die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen sei. Der Mann kämpfe weiter um sein Leben, sagte Trump. «Er befindet sich in sehr schlechtem Zustand.»
Zur Story