recht sonnig
DE | FR
burger
International
Russland

Russland meldet Schäden nach ukrainischen Angriffen in Belgorod

Russland meldet Schäden nach ukrainischen Angriffen in Belgorod

08.03.2026, 10:4008.03.2026, 10:40

Die Ukraine hat bei Gegenangriffen im grenznahen russischen Gebiet Belgorod erneut Energieanlagen und im Gebiet Krasnodar ein Öldepot getroffen. In Belgorod berichtete Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow von schweren Schäden an der Energieinfrastruktur und Stromausfällen nach einem ukrainischen Raketenangriff. Es gebe auch Probleme bei der Wasser- und Wärmeversorgung. In Armawir im Gebiet Krasnodar brach in einem Öllager nach einem Drohnenangriff ein Feuer auf einer Fläche von 700 Quadratmetern aus. Es gebe keine Verletzten, hiess es.

In this photo provided by Ukraine&#039;s 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade press service, a soldier is seen on his position at the frontline in the Druzhkivka direction, Donetsk region, U ...
Die Ukraine hat offenbar Schäden in Russland verursacht. (Symbolbild) Bild: keystone

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Morgen mit, dass die Flugabwehr 72 ukrainische Drohnen unschädlich gemacht habe. Überprüfbar sind die Angaben von unabhängiger Seite nicht.

Russland finanziert mit Ölverkauf auch die Kriegsmaschinerie

Die Ukraine nimmt in ihrem Abwehrkampf gegen Moskaus Angriffskrieg insbesondere immer wieder Anlagen der russischen Ölindustrie ins Visier. Erklärtes Ziel Kiews ist es, so Russlands Einnahmen aus dem Energieverkauf zu schmälern. Die Rohstoffgrossmacht finanziert mit dem Ölverkauf auch ihre Kriegsmaschinerie. Der Ukraine gelingen immer wieder Schläge, die die russischen Energieanlangen empfindlich treffen.

Die Ukraine meldete ebenfalls neue russische Angriffe mit zwei Raketen vom Typ Iskander und 117 Drohnen. Laut Behörden traf eine Drohne auch einen mit bis zu 200 Passagieren besetzten Zug auf der Strecke Kiew-Sumy. Niemand sei dabei verletzt worden, hiess es.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Ukraine-Krieg:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Fällt dem Bundesrat nun seine strikte Auslegung der Neutralität auf die Füsse?
Gegenüber der Ukraine verfolgt der Bundesrat eine dogmatische Neutralitätspolitik. Nun führen die USA Krieg – und der Bund laviert in der Kriegsmaterialfrage. Er untergräbt damit seine Glaubwürdigkeit.
Seit dem 28. Februar sind die USA in einen Krieg verwickelt. Sie bombardieren zusammen mit Israel die Machtzentren des Regimes in Iran. Die Mullahs schlagen zurück. Der Krieg hat sich zu einem regionalen Konflikt im Mittleren Osten ausgeweitet.
Zur Story