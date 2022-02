«Spiegelbild der bestehenden Realitäten»: Russland kritisiert neue Nord-Stream-Drohungen

Moskau will etwa eine weitere Ausdehnung der Nato nach Osten und eine Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis verhindern. Die Nato und Washington haben bereits zentrale Anliegen Russlands zurückgewiesen.

US-Präsident Joe Biden hatte bei einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz deutlich gemacht, dass ein russischer Einmarsch in die Ukraine das Aus für die bereits fertiggestellte Leitung bedeuten würde. Scholz versprach lediglich: «Wir werden bei den Sanktionen komplett einvernehmlich agieren.» Wann Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland durch die Ostsee in Betrieb geht, ist noch immer unklar.

«Dies ist leider ein Spiegelbild der bestehenden Realitäten in Europa und in der Nato», sagte Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. «Es ist ein politischer Zirkus, den der Westen veranstaltet.» Die EU und die Nato versuchten nicht einmal, ihre eigenen Interessen langfristig richtig zu gewichten.

Benedikt XVI. bekundet «grossen Schmerz» – weist Vorwurf der Vertuschung aber von sich

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat alle Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche um Entschuldigung gebeten – Vorwürfe bezüglich Vertuschung weist er aber entschieden zurück.

«Ich habe in der katholischen Kirche grosse Verantwortung getragen. Umso grösser ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meinen Amtszeiten und an den betreffenden Orten geschehen sind», schrieb er in einer Stellungnahme, die der Vatikan am Dienstag veröffentlichte.