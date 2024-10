«Lasse mich nicht einschüchtern»: Reporter Kurt Pelda reagiert auf russisches Verfahren

Nein, ich werde dort weiter arbeiten wie gewohnt. Ich fühle mich in der Ukraine vor dem Zugriff Russlands sicherer als zum Beispiel in der Schweiz.

Nein, das war zu erwarten. Vor knapp einem Monat wurde mein Name ja schon in einer Pressekonferenz des russischen Aussenministeriums erwähnt. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis es so weit kommt. Wobei man da schon erwähnen muss, dass ich in Russland kein rechtsstaatliches Verfahren zu erwarten hätte.

Am Samstag beginnen im Kanton Zürich die Herbstferien. Der Ferienbeginn führt erfahrungsgemäss zu langen Staus vor dem Gotthard-Nordportal. Aufgrund der gesperrten Axenstrasse könnte die Reise in den Süden in diesem Jahr sogar noch etwas länger dauern.

Aus Sicherheitsgründen führte das Bundesamt für Strassen (ASTRA) am Freitagnachmittag Felssprengungen oberhalb der Axenstrasse durch. Der Abschnitt zwischen Flüelen und Tellsplatte ist deshalb bereits seit dem 29. September gesperrt, die Aufräumarbeiten dauern voraussichtlich bis am 13. Oktober. Reisende in Richtung Süden müssen in dieser Zeit auf den Seelisbergtunnel ausweichen.