Die Entwicklungen im Fall Nawalny – im Überblick

Am Freitag wurde bekannt: Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist tot. Die Umstände sind bislang nicht geklärt. News zur Causa Nawalny gibt es laufend. Hier eine Übersicht zu den Entwicklungen am Montag:

Witwe vergifteten Ex-Spions gibt Putin Schuld am Tod Nawalnys

Die Witwe des in London vergifteten russischen Ex-Spions und Putin-Kritikers Alexander Litwinenko macht den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Tod Alexej Nawalnys verantwortlich.

Alexander Litwinenko 2006 in einem Spital in London wenige Tage vor seinem Tod. Bild: Getty Images Europe

Sie sei geschockt gewesen vom Tod des Kremlgegners, sagte Marina Litwinenko dem britischen Nachrichtensender Sky News am Montag. Sie habe aber keinen Zweifel daran, wer dafür verantwortlich sei. «Putin ist ein Monster», sagte sie und fügte an:

«Ich war so wütend, weil Putin wieder getötet hat, den prominentesten Politiker und die Hoffnung eines neuen Russlands getötet hat.»

Sie sorge sich auch um weitere politische Gefangene in Russland.

Alexander Litwinenko starb 2006 in London nach einem Anschlag mit dem Strahlengift Polonium 210, das ihm einem Untersuchungsbericht zufolge in einem schicken Londoner Hotel in den Tee gemischt worden war. Vom Krankenhausbett beschuldigte er Putin, hinter dem Mordanschlag zu stecken. Der Ex-Geheimdienstler gehörte damals zu den schärfsten Kritikern des Kremls.

Witwe von Nawalny zu EU-Aussenministertreffen eingeladen

Die Witwe von Alexej Nawalny ist zu den Beratungen der europäischen Aussenminister am Montag in Brüssel eingeladen worden. Wie der Aussenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag auf der Plattform X weiter berichtete, wollten die EU-Aussenminister bei ihrem Treffen «ein starkes Signal der Unterstützung für die Freiheitskämpfer in Russland senden» und die Erinnerung an den 47-jährigen Nawalny ehren. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel will Julia Nawalnaja nach Angaben seiner Sprecherin empfangen.

Julia Nawalnaja war bereits an der Münchner Sicherheitskonferenz. Bild: keystone

Kurz nach der Nachricht vom Tod ihres Mannes war Nawalnaja am Freitag bereits bei der Münchner Sicherheitskonferenz aufgetreten und hatte in einer viel beachteten Rede zum Kampf gegen den russischen Machtapparat von Präsident Wladimir Putin aufgerufen.