Von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor: Über 100'000 Menschen protestierten in Berlin. Bild: keystone

Diese 13 Bilder zeigen, wie weltweit gegen Putins Angriff demonstriert wurde

Bei einer der grössten Demonstrationen der jüngeren deutschen Geschichte sind in Berlin mehr als Hunderttausend Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Strasse gegangen. Die Polizei sprach am Sonntag von einer Teilnehmerzahl im unteren sechsstelligen Bereich, die Veranstalter sprachen von einer halben Million Teilnehmern. Es war wohl die grösste Demonstration gegen Putins Angriff – aber bei weitem nicht die Einzige, wie diese Bilder zeigen:

London Bild: keystone

Rom Bild: keystone

Madrid Bild: keystone

Warschau Bild: keystone

Wien Bild: keystone

Prag Bild: keystone

Belgrad Bild: keystone

Sydney Bild: keystone

Tokio Bild: keystone

Mexiko Stadt Bild: keystone

New York Bild: keystone

Buenos Aires Bild: keystone

(mlu)