Russischer Geheimdienst-Chef droht: Diese Länder würden zuerst leiden

Währenddessen sicherte Nato-Generalsekretär Mark Rutte der Ukraine bei einem Besuch in Odessa am Dienstag die «unerschütterliche Unterstützung» des Militärbündnisses zu. «Wir werden der Ukraine weiterhin helfen, damit sie sich heute verteidigen und künftige Aggressionen abwehren kann und so ein gerechter und dauerhafter Frieden gewährleistet wird», schrieb Rutte auf X. Er besuchte die ukrainische Hafenstadt zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Tatsächlich hatte Russland vor seiner Vollinvasion in die Ukraine im Februar 2022 über Monate hinweg und unter dem Deckmantel einer gemeinsamen Militärübung mit Belarus Truppen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen.

Am 10. Mai haben die russischen Streitkräfte in der ukrainischen Region Charkiw eine neue Offensive lanciert. Im Visier steht dabei vor allem die Stadt Wowtschansk und umliegende Dörfer.

Mutmasslicher Hisbollah-Kämpfer in Berlin-Neukölln festgenommen

In Berlin ist am Dienstagmorgen ein mutmasslicher Hisbollah-Kämpfer festgenommen worden. Der 29-jährige Deutsche wurde von Beamten des Landeskriminalamts und Spezialeinsatzkräften in seiner Wohnung in der Neuköllner Sonnenallee angetroffen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.