Biden «giesst Öl ins Feuer»: Kreml kritisiert Raketen-Entscheid der USA

Am Sonntag wurde publik, dass US-Präsident Joe Biden der Ukraine den Einsatz weitreichender Raketen gegen bestimmte Ziele in Russland erlaubt hat. Ein Entscheid, der nun vom Kreml heftig kritisiert wird.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Bild: keystone

Sollten diese Berichte offiziell bestätigt werden, handle es sich um eine «grundlegend neue Situation in Bezug auf die Beteiligung der USA an diesem Konflikt», so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. Ein solcher Beschluss würde es «offensichtlich» machen, dass Biden und die US-Regierung «Öl ins Feuer» giessen wollen. (dab)

