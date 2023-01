Wladimir Putins Neujahrsansprache: Rätselraten um blonde Soldatin neben ihm

Wladimir Putin läutete das neue Jahr mit einer Ansprache im russischen Staatsfernsehen ein. Doch einige Beobachter werden angesichts seiner Begleitung bei dem Auftritt stutzig.

Wladimir Putin bei seiner Neujahrsansprache. Hinter ihm: Soldaten oder Statisten? Bild: Mikhail Klimentyev/dpa

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird vorgeworfen, bei seiner Ansprache zu Neujahr mit Schauspielern in Militäruniformen anstelle von echten Soldaten im Staatsfernsehen aufgetreten zu sein. Bilder und Videos, die in den sozialen Netzwerken unter anderem von Regimegegnern geteilt werden, sollen dies belegen. Besonders eine blonde Frau, die an Putins Seite zu sehen ist, gerät dabei in den Fokus.

Während seiner neunminütigen Neujahrsansprache, in der es vor allem um den Ukraine-Krieg ging, stand Putin scheinbar inmitten einer Gruppe von Soldaten. Er habe Militärangehörige für ihre Verdienste ausgezeichnet, hieß es dazu in den russischen Medien. Die blonde Soldatin ist deutlich neben ihm zu erkennen. Videos zeigen zudem, wie sie eine Auszeichnung entgegennimmt. Doch könnte es sein, dass Putins «Heldin» gar nicht an der Front war?

«Eine Soldatin, eine Seglerin, eine gläubige Christin»

Die Frau soll schon mehrfach bei Putins öffentlichen Auftritten zugegen gewesen sein – allerdings in anderen Rollen und mit anderen Outfits. So schrieb etwa der belarussische Journalist Tadeusz Giczan auf Twitter: «Eine Soldatin, eine Seglerin, eine gläubige Christin. Gott lenkt auf mysteriöse Art und Weise.» Dazu teilte Giczan entsprechende Fotos, auf denen dieselbe blonde Frau – unter anderem bei Putins Osteransprache – zu sehen sein soll.

Weitere Beobachter schrieben, sie hätten die Frau auch schon auf einem Foto einer Gruppe von Soldatenmüttern entdeckt, die Putin getroffen hatte. Es wurde zudem spekuliert, ob sie eine Politikerin von Putins Regierungspartei «Geeintes Russland» sein könnte.

Ein Artikel von

Weitere Beobachter meinten, sie könnten auch manche der Gesichter der männlichen Soldaten auf anderen Fotos wiedererkennen. Kremlkritiker Igor Sushko behauptete, dass Putin niemals das Risiko eingehe, sich in der Nähe gewöhnlicher russischer Menschen aufzuhalten.

In seiner Rede warf Putin dem Westen wiederum «Lügen» vor. «Die westlichen Eliten haben uns allen jahrelang heuchlerisch ihre friedlichen Absichten versichert, darunter zur Lösung des schwersten Konflikts im Donbass», sagte Putin. «Der Westen hat gelogen, was den Frieden angeht und sich auf eine Aggression vorbereitet. Und er schämt sich heute nicht einmal mehr, das offen zuzugeben.»

Russland hat am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen. Den eigenen Angriffskrieg bezeichnet die russische Führung allerdings nur als «militärische Spezialoperation» und rechtfertigt diese immer wieder damit, dass sie nur einem Angriff der Ukraine zuvorgekommen sei.

Ob die Menschen auf den Bildern mit dem russischen Präsidenten tatsächlich Schauspieler sind, darüber kann allerdings bloss spekuliert werden.