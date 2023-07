Ukraine-Krieg: Gegenschlag hat begonnen

«Es ist ein harter Kampf», sagte der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin während einer Pressekonferenz in Papua New Guinea. Die «Washington Post» wiederum zitierte eine Pentagon-Quelle mit den Worten: Noch sei es zu früh, den Angriff der Ukrainer als den «grossen Schritt» zu bezeichnen. (aargauerzeitung.ch)

Ein hochrangiger Berater von Präsident Biden nannte die neue Attacke in der «New York Times» die «grosse Bewährungsprobe» für die Ukraine- nachdem auch in Washington mit zunehmender Sorge beobachtet worden war, dass der ukrainische Gegenstoss nicht vom Fleck zu kommen scheint. Ein Biden-Sprecher stritt allerdings während einer Pressekonferenz ab, dass Washington bald die Geduld verlieren könnte und verwies auf die Terraingewinne in der Ukraine.

Die Rede war von deutschen Leopard-Panzern und amerikanischen Schützenpanzern des Typus Bradley. Die Attacken der Ukrainer seien aber zurückgeschlagen worden, hiess es aus dem russischen Verteidigungsministerium. Dabei wurden angeblich 30 gepanzerte Fahrzeuge zerstört und 100 ukrainische Soldaten getötet. Diese Angaben liessen sich nicht unabhängig bestätigen. Kiew wies die Zahlen zurück. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sprach in seiner nächtlichen Rede zur Nation von «sehr guten Resultaten an der Front», und versprach «mehr Details» zu einem späteren Zeitpunkt.

Russische Quellen bestätigten vorerst, dass es nördlich des Dorfes Robotyne zu heftigen Gefechten und einem «massiven» Angriff gegen russische Verteidigungsstellen gekommen sei. Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Moskau sprach von ukrainischen Truppen, die im Westen ausgebildet worden seien, und von ausländischen Kampfpanzern, die in die Schlacht geworfen wurden.

Militärputsch beendet Demokratie: Offiziere verkünden Machtübernahme im Niger

Am späten Mittwochabend ereignete sich im westafrikanischen Land ein Militärputsch. Damit ist die letzte Demokratie in der Sahelzone gescheitert. Das Wichtigste in sechs Punkten.

Nach einer stundenlangen Festsetzung von Nigers Präsident Mohamed Bazoum haben Militärs in dem westafrikanischen Land die Machtübernahme erklärt. Alle Institutionen der Republik seien ausgesetzt und die Landesgrenzen «bis zur Stabilisierung der Situation» geschlossen, verkündete Oberst Amadou Abdramane am späten Mittwochabend im nationalen Rundfunk RTN. Zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Die Verlautbarung galt als Vollzug eines Putsches, der unerwartet am Mittwochmorgen mit der Blockade des Präsidentenpalasts in der Hauptstadt Niamey begonnen hatte.