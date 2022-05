Propaganda-Parade in Russland: Kinder ziehen als Panzer verkleidet durch die Strassen

Schon bevor am 9. Mai der «Tag des Sieges» in Russland gefeiert werden soll, sorgt eine Parade im grössten Land der Welt für Aufsehen. So tauchte in den sozialen Medien ein Video auf, das Kinder zeigt, welche in Militär-Kostümen durch die Strassen ziehen.

Propaganda mit den Kleinsten: Die russische Kinder-Militärparade im Video Video: watson

Angeführt wird der gefilmte Umzug von einem kleinen Jungen, welcher mit einem Panzer-Kostüm verkleidet ist. Auf diesem ist das «Z» zu sehen, welches auch auf viele Fahrzeugen, welche die Russen beim Krieg in der Ukraine brauchen, aufgemalt ist. Dahinter folgen weitere Kinder mit Panzer-Verkleidungen sowie einige, die als Kampfjets verkleidet sind.

Auf einigen davon ist ein roter Stern zu sehen – ein Zeichen für den Kommunismus wie in der einstigen Sowjetunion. Den Abschluss der kleinen Parade machen Kinder, die als Rettungskräfte ganz in Weiss verkleidet sind. Wo genau das Video aufgenommen wurde, ist nicht klar.

Am 9. Mai werden in Russland weitere Paraden folgen – vor allem in Moskau, wo bereits in den vergangenen Tagen zahlreiche Soldaten für die Feierlichkeiten geprobt haben. Gemäss diversen Medienberichten soll auch in der ukrainischen Stadt Mariupol eine russische Militärparade stattfinden. (dab)