Betrüger inszenieren komplette Cricket-Liga – und führen so russische Zocker hinters Licht

Über mehrere Spielrunden hinweg erbeuteten die Betrüger so umgerechnet knapp 4000 Franken. Dem ganzen wurde erst der Riegel geschoben, als die indische Polizei einen anonymen Tipp erhielt und das Feld in einem abgelegenen Dorf in Indien stürmte. Die Organisatoren des Wettbewerbes wurden angeklagt. (leo)

Was klingt wie der Plot von «Der Clou» von 1973, ist 2022 tatsächlich passiert. Hinter dem ganzen steht eine indische Betrüger-Gang, die damit russische Zocker hinters Licht führen wollte. Diese konnten ihre Wetten über einen Telegram-Channel abgeben. Die Betrüger instruierten dann die Spieler auf dem Platz so, dass die Wetten platzten.

In Kalifornien dauert der Kampf gegen einen Waldbrand im Yosemite-Nationalpark an. Mehr als 500 Feuerwehrleute und Helfer waren am Montag in dem beliebten Ausflugsgebiet im Einsatz, wie die zuständige Parkbehörde mitteilte.