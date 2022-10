Die Ukraine auf dem Vormarsch – doch das Wetter könnte bald Russland in die Karten spielen

Die Ukraine meldet bemerkenswerte Geländegewinne im Krieg gegen die russischen Invasoren. Doch ein Faktor drängt – und könnte die Hoffnungen zunichtemachen.

Plötzlich scheint alles ganz schnell zu gehen: Während der russische Präsident Wladimir Putin nach Scheinreferenden am Mittwoch die Annexion der ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk besiegelte, meldet die Ukraine bedeutende Geländegewinne – und das teils in ebendiesen Gebieten.

In den vergangenen Tagen konnte die Ukraine vor allem in den Regionen um Charkiw im Osten und Cherson im Süden strategisch wichtige Fortschritte machen. Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von Erfolgen auch in Luhansk und Donezk. «Die ukrainische Armee dringt ziemlich schnell und kraftvoll vor bei der gegenwärtigen Verteidigungsoperation im Süden unseres Landes», sagte er in einer Videobotschaft am Dienstagabend.

Ukrainische Soldaten auf dem Weg in die Stadt Lyman in der Region Donezk. Bild: keystone

«Die Rückeroberung der Region Luhansk hat (...) begonnen», schrieb auch Serhij Gajdaj, der ukrainische Verwaltungschef der Region Luhansk, am Mittwoch im Nachrichtendienst Telegram.

Selbst von russischer Seite werden die Verluste anerkannt: Die Truppen würden sich dazu derzeit neu aufstellen, «um ihre Kräfte zu sammeln und einen Vergeltungsschlag auszuführen», zitiert die Nachrichtenagentur RIA den von Russland eingesetzten Vertreter der Region Cherson, Kirill Stremusow.

Die aktuelle Situation im Detail: Chart Russland droht nördlich des Dnepr der totale Kollaps

Beobachter werten das jedoch als das Eingeständnis einer Niederlage. «Übersetzung: Sie sind auf dem Rückzug. Die letzte 'Umgruppierung' kostete Russland fast die gesamte Region Charkiw», schreibt so zum Beispiel der Moskau-Korrespondent der «Financial Times», Max Seddon, auf Twitter.

Der Kreml versucht unterdessen, das Bild geradezurücken: Russland werde sich die zurückeroberten Gebiete in den für annektiert erklärten Regionen zurückholen. Die Gebiete würden «für immer» russisch sein und «nicht zurückgegeben», sagte Sprecher Dmitri Peskow.

Wie in Charkiw, so in Cherson?

Doch der Druck auf die russische Führung steigt: Russische Militärblogger sprechen von einer «tiefen operativen Krise» und ziehen Parallelen zur Niederlage der eigenen Armee im Gebiet Charkiw im Nordosten der Ukraine. Dort durchbrachen ukrainische Truppen Anfang September ebenfalls durch schnelle Manöver die Schwachstellen der Front. Sie drangen tief in den russischen Rückraum ein und zwangen somit Moskau zu einem schmählichen Rückzug.

Russlands Problem: Auch an diesem Frontabschnitt gelingt es nicht, die Lage zu stabilisieren. Das Vorhaben der russischen Armee, sich nach dem weitgehenden Abzug aus dem Gebiet Charkiw entlang der Flüsse Oskil und Siwerskyj Donez festzusetzen, gilt als komplett gescheitert.

Ein ukrainischer Soldat betrachtet die Zerstörungen in Donezk. Bild: keystone

Nach der Rückeroberung von Kupjansk und Lyman im Donezker Gebiet kontrollieren die ukrainischen Streitkräfte das östliche Ufer der Flüsse bald vollständig. Das ukrainische Verteidigungsministerium berichtet aktuell, dass die eigenen Truppen bis zu 20 Kilometer hinter den Fluss Oskil in die russische Verteidigungszone vorgedrungen seien.

Als neue Ziele des ukrainischen Vorgehens sind bereits die Städte Swatowe und Kreminna im Visier. Die liegen im von Moskau eigentlich bereits komplett als erobert gemeldeten Gebiet Luhansk. Swatowe gilt als bedeutender Verkehrsknoten, der für die Versorgung der russischen Truppen in der Region wichtig ist. Mit dem neuesten Vorrücken nähern sich die ukrainischen Einheiten der Stadt und könnten die wichtige Strasse zwischen Swatowe und Kreminna angreifen. Auch hier wäre dann die Versorgung der russischen Truppen wohl gefährdet.

Warten auf den General Wetter

Damit werden die Probleme der russischen Armee immer grösser: Ihr mangelt es nicht nur an Nachschub für die Soldaten an der Front, sondern auch an Personal und an Kommunikationsmöglichkeiten.

Über mehr als 1000 Kilometer erstreckt sich die Front inzwischen. Für die bisher dort eingesetzte professionelle Armee bedeutet dies selbst mit den Separatistenmilizen und Söldnern etwa der Wagner-Gruppe eine Überdehnung. Die eingesetzten Soldaten reichen einfach nicht aus, um überall präsent zu sein – und ehe die neuen Rekruten nach der Teilmobilisierung an der Front eintreffen, dürfte es wohl noch dauern.

Nach Experteneinschätzung reicht die Zahl der Reservisten ohnehin nicht aus, um das Kräfteverhältnis völlig umzukehren. Allerdings kann Moskau damit die Lücken stopfen, die sich derzeit auftun. Und dann setzt die russische Führung auf einen bewährten Verbündeten – auf die Generäle Herbst und Winter.

Die herbstlichen Wetterverhältnisse mit zunehmendem Regen und damit der berüchtigten Schlammperiode könnten die ukrainische Offensive zumindest verlangsamen. Zwar wären die russischen Truppen davon ebenso betroffen, jedoch könnte Russland in der Zeit neue Kräfte und Reservisten sammeln. Auch die russische Rüstungswirtschaft, die inzwischen mobilisiert wurde, soll bis dahin ihren Ausstoss erhöhen.

Sollte sich die ukrainische Offensive verlangsamen, könnte Russland wieder neue Soldaten sammeln. Bild: keystone

«Die Ukrainer haben eine überlegene Aufklärungsschlacht geführt»

Bis dahin jedoch nutzen die Ukrainer das Ungleichgewicht. Sie haben mit Luft- und Bodenaufklärung Lücken gefunden und attackieren sie nun geschickt. Statt mit grosser Artillerievorbereitung und Frontalangriffen vorzustossen, testen die mit Geländewagen ausgerüsteten hochmobilen ukrainischen Einheiten Schwachstellen der dünnen russischen Frontlinie aus. In kleinen Gruppen brechen sie dann durch, um plötzlich im Rücken der russischen Positionen aufzutauchen. Begünstigt wird dieses Vorgehen durch moderne Satellitenaufklärung.

«Die Ukrainer haben eine überlegene Aufklärungsschlacht geführt», schreibt Mick Ryan, Ex-Generalmajor der australischen Armee und Kriegsforscher, auf Twitter. Nach dem Erfolg der Gegenoffensive in Charkiw im Osten hätten die Kiewer Strategen wohl nach einem möglichen zweiten Angriffspunkt gesucht und diesen in der Region um Cherson im Süden gefunden.

Darauf habe die russische Armee keine Antwort: «Wir erleben kaskadenartige Fehlschläge, die wohl noch eine Weile anhalten werden», so Ryan. Die russische Armee habe seit dem Zweiten Weltkrieg keine solche Serie an Rückschlägen einstecken müssen.

Endet so der Krieg?

Mike Martin, Ex-Offizier der britischen Armee und Wissenschaftler am Londoner King's College, geht sogar noch weiter: «So endet der Krieg, denke ich», erklärt er auf Twitter.

Seine Vermutung: Die Einkesselung der russischen Armee sowohl im Osten als auch im Süden könnte die Voraussetzungen für einen ukrainischen Vorstoss aus dem Norden schaffen. Das russisch kontrollierte Gebiet würde so zweigeteilt, die russischen Truppen voneinander getrennt. Dies könnte einen Kollaps der russischen Streitkräfte zur Folge haben, prognostiziert er.

Ebenso glaubt er in diesem Fall an einen Machtwechsel in Moskau – also das Ende von Wladimir Putin im Kreml – und eine Rückgabe oder Rückeroberung der noch weiter südlich gelegenen Krim. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte noch im August versprochen: «Dieser russische Krieg gegen die Ukraine hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden.» Doch der Herbst kommt – und auf den Grossteil der geforderten Waffenlieferungen internationaler Partner wartet die Ukraine noch immer.

