Welche Zonen will Russland exakt annektiert haben? Das weiss nicht mal der Kreml so genau

Der Berliner Forscher Janis Kluge spottet per Tweet: «Es passiert nicht oft, dass ein Staat nicht weiss, wo seine Grenzen verlaufen sollen.» Andrew Roth, Russlandkorrespondent des britischen «Guardian», twittert: «Der Kreml weiss nicht, was er ‹annektiert› hat, wo Russlands Grenzen verlaufen oder was Putin mit Atomwaffen verteidigen würde. Natürlich hat die Duma dies gerade einstimmig ratifiziert.»

Im Februar 2022, kurz vor dem Überfall auf die gesamte Ukraine, hatte Putin die «Unabhängigkeit» der sogenannten Donezker und Luhansker Volksrepubliken anerkannt – in Grenzen, die so wie jetzt auch im Fall von Cherson und Saporischschja nicht vollständig von pro-russischen Rebellen kontrolliert wurden. In beiden Gebieten hatte die Ukraine zuletzt Rückeroberungen erzielt. Nun rätseln Russlandkenner wie der Regensburger Experte Fabian Burkhardt, welches Territorium der Kreml bei den neuen Annexion nun genau beansprucht.

Das Durchschnittsalter in diesem Ort beträgt fast 60 – so sieht es in deiner Gemeinde aus

Normandie-Touristin stürzt beim Selfiemachen tödlich von Kreidefelsen

Eine Touristin aus Indien ist von den Kreidefelsen in Étretat in der Normandie in den Tod gestürzt, während sie von sich ein Selfie machen wollte. Der Ehemann der 37-Jährigen, der am Sonntag Zeuge des Unglücks wurde, kam unter Schock in eine Klinik, wie der Sender France bleu am Montag unter Verweis auf die Polizei berichtete. Die Suche nach der Frau am Fuss der 90 Meter hohen Klippen und im Meer dauerte unterdessen an.