Wie der Kampf um Bachmut in der Luft ausgetragen wird

Schauplatz Luft: Wie die Ukraine in Bachmut mit Drohnen operiert

Mehr «International»

Bereits seit 10 Monaten wird hart um die ostukrainische Stadt Bachmut gekämpft. Die strategische Wichtigkeit der Stadt ist umstritten, doch die Russen und die Ukraine können sich an diesem Ort gegenseitig grossen Schaden zufügen.

Erst am Sonntag liess Wagner-Chef Yevgeny Prigoschin verkünden, dass die Russen Bachmut eingenommen hätten. Zum Beweis teilte er ein Video, welches die russische Flagge über den Ruinen des Rathauses zeigte. Die Ukraine dementierte zwar die Aussagen Prigoschins, doch dass der Feind Boden gut machen kann, können sie nicht bestreiten. Das Institut für Kriegsstudien (ISW) berichtete am Dienstag, dass Russland die Kontrolle über die zentralen Viertel in der Stadt festigte.

Bild: ISW

Schauplatz Luft wird immer wichtiger

Die Schlacht um Bachmut wird dabei auf zwei Schauplätzen ausgetragen: einerseits in einem blockweisen Kampf in der Stadt, andererseits auf den Feldern und Dörfern im Nordwesten und Südwesten der Stadt. Auf beiden Schauplätzen sei die Ukraine im Vorteil, wenn sie in der Defensive kämpfe, erklärt ein Kommandeur eines ukrainischen Bataillons gegenüber einem Reporter der New York Times. Krieg sei Mathematik, so der Kommandeur, der beim Spitznamen Bochka oder Barrel genannt wird. Um eine Stadt anzugreifen, brauche man einen Vorsprung von drei zu eins. Sie verteidigten mit einer Kompanie, während die Russen mit einer Brigade angriffen.

Die Einheit des zweiten Bataillons, welches Bochka kommandiert, verteidigt sich gegen einen russischen Vorstoss in Richtung einer Autobahn, südwestlich von Bachmut. Laut ihm habe sich das Tempo der Bodenangriffe verlangsamt.

Nur gezielte Angriffe

Die Ukraine setzt auf die Taktik der ständigen Überwachung russischer Stellungen aus er Luft. Geht der Akku der einen Drohne zur Neige, wird bereits die nächste ausgesandt.

«Es ist, als würde man einen Naturfilm sehen. Wir sehen ihnen beim Essen zu. Wir sehen, wie sie miteinander reden.»

Angegriffen wird nur, wenn sich die Russen versammeln oder versuchen vorzudringen. Die Frontlinie erstreckt sich über Hunderte von Kilometern und die Ukraine hat nicht nur weniger Waffen als die Russen, sondern leidet auch an einem konstanten Mangel an Munition. Ihre Angriffsziele werden deswegen sehr bewusst gewählt.

Auch die Russen haben Drohnen

Die Russen bedienen sich derselben Strategie. Auch sie überwachen die Ukrainer und machen ihre Stellungen mithilfe der Drohnen ausfindig. Was sie denn in solchen Fällen täten, will ein Sky Reporter von einer jungen Gruppe von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten in einem Bunker wissen. «Wir beten», antwortet die gerade mal 23-jährige Anna, Kommandantin des Kamikazendrohnen-Teams der 93. Brigade. «Wir akzeptieren alle Risiken», sagt ein neben ihr stehender Soldat.

Wie gross die Gefahr ist, verdeutlicht die Frequenz des russischen Artilleriebeschusses: In Bachmut und den umliegenden Gebieten hätten die russischen Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden 238 Mal Artillerie auf ukrainische Stellungen abgefeuert, erzählt Serhy Cherevaty, der Sprecher des ukrainischen Militärkommandos im Osten, am Dienstag.

Angriff aus dem Bunker

Die ukrainischen Truppen, welche den Krieg über die Luft führen, leben in unterirdischen Bunkern. Dort haben sie sich ihre Zentralen mit Funkgeräten und Bildschirmen eingerichtet. Es steht in starkem Kontrast zur zerstörten Szenerie, die sich an der Erdoberfläche bietet.

Drohnenaufnahmen zeigen das Ausmass der Zerstörung in Bakhmut. Bild: keystone

Die New York Times beschreibt die Szene, in der sich Soldaten um einen Bildschirm scharten, der auf den ersten Blick bloss eine grosse Ebene mit trockenem Gras und nackten Bäumen preisgab. Bei genauerem Hinsehen aber konnte man winzige russische Soldaten erkennen.

Womöglich verlegten sie Minen in der Pufferzone zwischen den Schützengräben, vermuteten die Ukrainer. Was auch immer sie taten, ihre Tätigkeit wurde kurze Zeit später von Mörsergranaten unterbrochen. Sie rannten um ihr Leben.

Die Detonation ging jedoch weit weg der fliehenden Russen in die Luft. Sie seien zu weit weg gewesen, so einer der Soldaten. Die Drohne blieb trotzdem dran und das Team im Bunker informierte die Mörserbesatzung stetig per Funkgerät über den Fluchtweg der Russen. Es dauerte nicht lange, bis Rauch auf dem Bildschirm zu sehen war. Ein Jubelschrei ging durch die Runde. Die Verfolgungsjagd dauerte insgesamt etwa fünf Minuten.

Hier wurde am 26. März ein Mörser in Richtung Frontlinie in Bachmut abgefeuert. Bild: keystone

Das junge Team von Anna bedient Kamikazedrohnen. Diese Drohnen führen explosives Material mit sich, das über dem Feind abgeworfen wird. Wie einer der Jungen erklärt, berge auch das Zusammensetzen solcher Drohnen Risiken:

«Du hältst diese Explosionen in deinen Händen, einfach diese blinkenden LED's, und du weisst, dass es in deinen Händen einfach Boom machen kann und du ins Grab geschickt wirst.»

Es sei beängstigend, gibt er zu. Aber er kenne seine Motivation und einst werde alles wie ein Alptraum hinter ihm liegen. (saw)