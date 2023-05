Rauchsäulen über dem Grenzposten Graiworon im Südwesten Russlands: Wer steckt hinter der «Legion Freiheit für Russland»? screenshot: twitter/officejjsmart

Russischer Grenzposten angegriffen – Partisanen reklamieren Angriff für sich

Verwirrung in Russland: Ein Grenzposten an der Grenze zur Ukraine ist offenbar überfallen worden. Eine Gruppe angeblicher Partisanen bekannte sich.

In Russland hat es am Morgen offenbar einen Angriff auf einen Kontrollposten des Grenzschutzes gegeben. Im Internet veröffentlichte Bilder zeigten mehrere grosse Rauchsäulen über dem Gelände des Grenzübergangs Graiworon an der Grenze zur Ukraine. Eine angebliche Partisanengruppe reklamierte den Angriff für sich.

Die «Legion Freiheit für Russland» veröffentlichte ein Video, in dem sich dem uniformierte und bewaffnete Männer in russischer Sprache für einen Sturz des Putin-Regimes aussprechen. Der Sprecher im Video behauptet: «Wir sind Russen wie ihr. Wir wollen, dass unsere Kinder in Frieden und Freiheit aufwachsen.»

Auf Twitter behauptete die Gruppierung, dass man das Dorf Kozinka komplett befreit habe und Einheiten in die Ortschaft Graiworon eingedrungen seien. Diese Behauptungen können jedoch nicht überprüft werden.

Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, sagte, eine ukrainische Sabotage-Gruppe habe die Grenze überschritten. Die russische Armee, der Geheimdienst (FSB) und die Grenzwache seien daran, den Eindringling zu eliminieren.

Unklar ist, wer hinter der Gruppe steckt und ob es sich tatsächlich um russische Regimegegner handelt. (cma/t-online.de)

