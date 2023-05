Neue Spekulationen über Nord-Stream-Attentat

Weitere Spuren sollen von der Segeljacht «Andromeda» zu einer polnischen Firma führen, die die Jacht angemietet hatte, heisst es weiter. In offiziellen Dokumenten wird eine Frau als «Präsidentin» genannt, die der Recherche-Gruppe zufolge in der Ukraine leben soll. Ermittlungskreisen nach handelt es sich bei der Firma um eine Briefkastenfirma und bei der «Präsidentin» um eine Strohfrau, die angeblich nichts über die tatsächlichen Vorgänge des Unternehmens wüsste.

Der 20-Jährige soll demnach früher in einer Infanterieeinheit des ukrainischen Militärs gedient haben. Auf Fotos in Militäruniform sei er mit auffälligen Tätowierungen zu sehen. Trotz mehrerer Anfragen waren weder ukrainische Regierungsstellen noch die Botschaft zu einer Stellungnahme bereit, berichtet der NDR.

Demnach sollen mehrere Personen im September 2022 mit der Yacht in Rostock gestartet sein und möglicherweise an den Explosionen am Boden der Ostsee beteiligt gewesen sein. Eine Person, die aus einer Stadt südöstlich von Kiew stammen soll, wird von den Recherche-Partnern als möglicher Tatverdächtiger genannt.

Drei Tote bei Absturz von niederländischem Kleinflieger in Kroatien

Beim Absturz eines in den Niederlanden registrierten Kleinflugzeugs sind in Kroatien drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Bezirksstaatsanwaltschaft in Karlovac am Sonntag nach Angaben kroatischer Medien mitteilte, seien die Leichen des Piloten und zweier Passagiere im völlig ausgebrannten Wrack der Maschine vom Typ Cirrus SR20 gefunden worden.