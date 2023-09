Kadyrow meldet sich mit deutlichem Statement – die Fassade bröckelt

Anna Von Stefenelli / watson.de

Es gab in den vergangenen Wochen zahlreiche Gerüchte um den Putin-Verbündeten und tschetschenischen Staatschef Ramsam Kadyrow. Sein Gesundheitszustand verschlechtere sich zusehends, hiess es etwa. Oder, dass Kadyrow im Koma liege. Sogar vom Tod des Tschetschenenführers war die Rede.

Eine Reihe von veröffentlichten Videos auf seinem Telegram-Kanal sollten die hartnäckigen Gerüchte zerstreuen. Kadyrow ist darauf zu sehen, wie er etwa durch einen Park spaziert, einen kranken Verwandten besucht und einen Regierungsbeamten trifft. Auf den Aufnahmen wirkt der 46-jährige Russland-Sympathisant jedoch alles andere als gesund. Nun meldet sich Kadyrow erneut mit einem klaren Statement zu Wort. Doch glaubwürdig sind seine Worte nur bedingt.

Russland-Sympathisant Kadyrow kämpft vehement gegen Gerüchte an

Er hat an Gewicht zugelegt, spricht oft undeutlich und hat einen mürrischen Blick. Trotzdem: Der tschetschenische Staatschef Ramsan Kadyrow behauptet, die Gerüchte um seine Gesundheit seien falsch. In einem der Videos sagte er bereits Anfang der Woche:

«Ich empfehle allen, die die Wahrheit nicht von den Lügen im Internet unterscheiden können, einen Spaziergang an der frischen Luft zu machen und ihre Gedanken zu ordnen. Der Regen ist wunderbar belebend.»

Nun meldet sich der Putin-Freund erneut auf seinem Telegram-Kanal zu Wort. Neben zahlreichen Bitten um Spenden veröffentlichte er eine Nachricht mit einem klaren Statement zu den Spekulationen. Darin teilt er seinen Anhänger:innen mit: «Ich lebe und es geht mir gut. Im Internet kursieren nur Gerüchte.»

Der tschetschenische Staatschef Ramsan Kadyrow. Bild: sda

Aufgrund der Anzahl an Videos und Nachrichten wird es tatsächlich immer wahrscheinlicher, dass der Tschetschenenführer Kadyrow zumindest nicht tot ist oder im Koma liegt. Allerdings gibt es vermehrt Anzeichen dafür, dass es um die Gesundheit von Kadyrow nicht gut bestellt ist.

Gesund sieht anders aus: Die Fassade von Putin-Freund Kadyrow bröckelt

Trotz seines scheinbar fröhlichen Auftretens haben Kadyrows Videos nur weitere Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst. Nehme man das Video von seinem Besuch am Krankenbett eines kranken Verwandten in Moskau, das er am Donnerstag (21. September) veröffentlichte: Damit wollte er offenbar die Berichte entkräften, wonach er sei zur medizinischen Behandlung in die russische Hauptstadt geflogen sei.

Ramsan Kadyrow versicherte, er habe seinen Onkel im Moskauer Zentralkrankenhaus gegangen sei, um seinen Onkel zu besuchen. Nicht zur Behandlung.

Doch aufmerksamen Kommentatoren fiel in dem Video ein Plastikgerät an Kadyrows Finger auf. Dieses ist auch in seinem letzten Video vom Samstag zu sehen, auf dem er schwerfällig in die Kamera spricht. Die Vermutung des britischen Mediums «The Telegraph»: Dass dieses Gerät den Sauerstoffgehalt in seinem Blut misst.

Beobachter:innen hielten es auch für seltsam, dass Kadyrow in dem Video nur kurz auftaucht. Zudem verkündete der Arzt im Raum deutlich das angebliche Datum des Tages.

Beobachter sind überzeugt: Kadyrow leidet an schwerem Nierenversagen

Zweifel an den Aussagen Kadyrows zu seinem Gesundheitszustand hat auch Alexei Venediktov. Er ist ein gut vernetzter ehemaliger Redakteur des russischen Radiosenders Echo Moskvy. Der Journalist ist von Kadyrows Behauptungen, er sei in bester Verfassung, nicht überzeugt.

Venediktov teilte auf Telegram mit, dass der tschetschenische Statthalter nach Moskau geflogen sei, um sich im Krankenhaus behandeln zu lassen. Anders, als von dem Tschetschenenführer behauptet. «Kadyrow leidet an schwerem Nierenversagen und benötigt daher eine häufige Hämodialyse», sagte er.

Der ukrainische Militärgeheimdienst stimmte dem zu. Zuvor hatte es bereits Gerüchte um ein angebliches Nierenleiden des Putin-Verbündeten gegeben. Möglicherweise infolge einer Vergiftung, hiess es. Ob diese Spekulationen stimmen oder nicht: Dass Kadyrow ungesund aussieht und schwerfällig spricht, lässt sich kaum leugnen. Und: Auch er selbst hatte kürzlich zugegeben: «Ich verstehe nicht, warum selbst im Falle meiner Krankheit so ein Aufheben gemacht wird.»

Kadyrow ist von grosser Bedeutung für Russland und Putin

Ramsan Kadyrow regiert die russische Republik Tschetschenien seit 2007. Damals wurde er von Russland-Machthaber Wladimir Putin ernannt. Seitdem ist der Mann ein wichtiger Unterstützer des russischen Präsidenten. Unter anderem hat er Russland im Krieg gegen die Ukraine mit Menschen und Material unterstützt und sich selbst als «Putins Fusssoldat» bezeichnet. Man hat ihn auch «Putins Pitbull» genannt.

Für Putin wäre der Tod des Tschetschenenführers wohl ein Verlust, wie etwa Alexander Cherkasov erklärt. Er ist Experte für den Nordkaukasus bei der Menschenrechtsorganisation Memorial und begründet diese Aussage damit, dass Kadyrow ein Garant für Stabilität im Nordkaukasus sei.

Ausserdem könnte sein Tod über die Grenzen der Republik hinaus für Unruhe sorgen – sogar innerhalb Russlands, so der Experte. Zudem könnte der Abgang des Tschetschenenführers seiner Meinung nach «die kriminelle Welt» destabilisieren. Denn: Einige von Kadyrows Vertretern fungieren als sogenannte «Entscheidungsträger». «Sie sind rechtliche Garanten für die russische kriminelle Welt», sagt er.