International

Schifffahrt

Suezkanal: Warum die Blockade der Ever Given uns alle betrifft



«Enorme Auswirkungen auf globalen Handel»: Der Stau im Suez-Kanal in 5 Punkten

Die wichtigste Wasserstrasse der Welt ist blockiert. Ein riesiges Containerschiff ist im Suezkanal auf Grund gelaufen und verursacht seither einen Stau. Wie konnte das passieren und welche Auswirkungen bringt dies mit sich?

Was ist im Suezkanal passiert?

Gestern morgen ist das 400 m lange Containerschiff mit dem Namen «Ever Given» im Suezkanal auf Grund gelaufen. Dies berichtete das Schifffahrts-Unternehmen GAC (Gulf Agency Company) in ihrer Rubrik «Hot Port News». Seither blockiert das Schiff die Durchfahrt des Suezkanals in beide Richtungen, was einen grossen Schiffs-Stau zur Folge hat.

screenshot: vesselfinder.com

Der betroffene 200 Tonnen schwere Container war am 4. März aus einem chinesischen Hafen losgefahren und hätte sein Ziel, Rotterdam, gemäss Marinevessel.com am 31. März um 02:00 Uhr erreichen sollen. Wann er tatsächlich in den Zielhafen einfahren wird, bleibt unklar.

Wie konnte das passieren?

Das betroffene Schiff war das Fünfte eines Konvois, das den Suezkanal durchquerte, berichtet GAC. Die vorangehenden Schiffe passierten die Wasserstrasse allerdings ohne Probleme. Was war bei der Ever Given anders?

Gemäss GAC und ersten Medienberichten sei es zu einem Stromausfall auf der «Ever Given» gekommen. Neuesten Berichten zufolge sei das Schiff vermutlich von einem plötzlichen starken Wind erfasst worden, wodurch der Bug auf Boden getroffen sei. So sei das ganze Schiff auf Grund aufgelaufen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

WHOA! Thanks @AuroraIntel for the photos! This won’t be a quick fix, it seems. pic.twitter.com/IjsPKWs3Sz — TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) March 24, 2021

Wie lange wird die Rettungsaktion der «Ever Given» dauern?

Die Rettungsoperation der «Ever Given» stellt in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung dar. Bei dem feststeckenden Container handelt es sich um ein Schiff der Kategorie «Ultragrosses Containerschiff» (ULCS), womit es zu den grössten zurzeit eingesetzten Containerschiffe gehört.

Bild: keystone

Doch nicht nur die Grösse des Containers birgt Schwierigkeiten, erläutert Mike Schuler, leitender Redakteur der Schiffahrtsnachrichtenseite gcaptain.com gegenüber «The Guardian»:

«Es sind viele Schlepper im Einsatz, aber es braucht eine Menge Kraft, um ein Schiff dieser Grösse zu bewegen. Auch die Gezeiten dürften eine Rolle spielen, da es im Kanal zu Ebbe und Flut kommt.»

Bei Flut wird man damit beginnen müssen, Frachtgut vom Schiff zu laden, vermutet US-Marinehistoriker Sal Mercogliano in einem Artikel der «BBC».

screenshot: vesselfinder.com

Auf vesselfinder.com ist ersichtlich, wie diverse Schlepper versuchen, den Container freizuziehen. Auch Bagger, die Sand rund um das Schiff freischaufeln, sind im Einsatz.

Bisher sieht die Lage nicht gut aus, denn auch der starke Wind erschwert die Rettungsoperation, schreibt GAC in einem Update von heute Morgen. Bisher hätten noch keine Fortschritte erzielt werden können und wann der Kanal wieder frei ist, liesse sich nicht abschätzen.

Welche Auswirkungen hat der Stau im Suezkanal?

Im Update von heute Morgen berichtete GAC von 15 Schiffen, deren Durchfahrt durch die «Ever Given» blockiert sei. Diese Blockade könnte «enorme Auswirkungen auf den globalen Handel haben», so Marinehistoriker Mercogliano gegenüber BBC.

Üblicherweise wird der 193 Kilometer lange Suezkanal täglich von bis zu 50 Schiffen passiert. Eine längere Blockade könnte diese nun dazu zwingen, den Umweg über das Kap der Guten Hoffnung zu nehmen, was die Reisezeit um eine Woche verlängern würde.

Bild: google maps

Die Konsequenzen des Suez-Staus könnten nächste Woche auch in europäischen Häfen zu spüren sein, sagt Lars Jensen, Geschäftsführer von SeaIntelligence Consulting gegenüber Reuters:

«Wenn der Kanal wieder geöffnet wird, bedeutet dies, dass die verspäteten Ladungen zur gleichen Zeit ankommen werden wie die noch dahinter liegenden Ladungen.»

Dies erhöhe das Risiko von Hafenstaus in Europa.

Ist das schon mal vorgekommen?

Ja. 2017 wurde der Kanal von einem japanischen Containerschiff blockiert, nachdem dieses technische Schwierigkeiten erlitt. Mithilfe von Schlepperbooten konnte das Schiff allerdings innerhalb weniger Stunden wieder in Bewegung gebracht werden.

Bei der Ever Given handelt es sich allerdings um das grösste Schiff, welches im Suezkanal je auf Grund gelaufen war, sagt Marinehistoriker Mercogliano.

Bild: EPA/DPA

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich 2016 in der nähe des Hamburger Hafens. Damals lief die «CSCL Indian Ocean» auf Grund und konnte erst nach fünf Tagen mithilfe von 12 Schleppern befreit werden.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wenn das Schiff fast nicht in den Hafen passt Frachtschiff bricht in zwei Teile Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter