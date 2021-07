Emma Amour

Hoi Suff-SMS-Sandro! Hau ab, Suff-SMS-Sandro!

Nach meinem letzten Date erreicht mich folgende Nachricht: «Du könntest mir mal wieder das sehr, sehr böse Mädchen machen.» Absender ist ihr wisst schon wer. Und ob ich darauf eingegangen bin, come on, das wisst ihr auch. (Not Sorry.)

Vergangene Woche habe ich Testosteron-Tyler gedatet. Das war okay. Sehr Friendzone-mässig meinem Empfinden nach. Tyler, der Polizist, hat das anders gesehen. Tyler meinte, das ganz, ganz böse Mädchen in mir zu sehen, das er gerne in Handschellen flachlegen würde.

Ich sah das, eben, anders. Und bin ohne Sex mit einem Polizisten nach Hause. Obwohl dieser auf meiner Bucket List steht.

Anyhow.

Jedenfalls: Nachdem die Tyler-Story rund 2 Sekunden online auf Watson war, erreichte mich folgende …